Superstrzelec znowu zachwycił. Wszyscy o nim mówią, może zastąpić Lewandowskiego

Liga Mistrzów. Viktor Gyokeres znów zabłysnął. Mistrzowska akcja napastnika Sportingu

W 53. minucie gospodarze nierozważnie stracili piłkę, która trafiła na skrzydło właśnie do Gyokeresa - ten urwał się jednemu z oponentów, a potem kompletnie zwiódł bramkarza i kolejnego defensora, po czym wpakował futbolówkę do siatki. Sektor kibiców "Lwów" po prostu oszalał.

Viktor Gyokeres następcą Roberta Lewandowskiego? FC Barcelona musiałaby wydać fortunę

Dla Gyokeresa to już 13 trafienie w bieżącym sezonie, co stawia go w gronie absolutnie najlepszych snajperów w najsilniejszych ligach europejskich. Praktycznie na pewno nie zostanie on po kampanii 2024/2025 w portugalskiej ekstraklasie - i coraz więcej piłkarskich gigantów ma go brać na swój celownik.