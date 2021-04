Zamieszanie związane z powstaniem Superligi sprawiło, że krajowe federacje zaczynają podejmować środki, mogące zablokować podobne praktyki w przyszłości. Prym wiodą Włosi, którzy już zapowiedzieli zmianę obowiązujących zasad.

W skład Superligi miały wejść co najmniej trzy kluby z Italii, które znalazły się w gronie "założycieli": Juventus, AC Milan i Inter. Ostatecznie projekt (wszystko na to wskazuje) zakończył się fiaskiem, ale podejmowane są starania, by w przyszłości nie doszło do podobnych inicjatyw.

Władze włoskiego związku poinformowały o zmianie przepisów. Od tej pory, udział w jakichkolwiek rozgrywkach nie znajdujących się pod egidą UEFA i FIFA skutkować będzie automatycznym wykluczeniem z rozgrywek krajowych. Specjalnego pozwolenia wymagać będzie nawet gra w turniejach towarzyskich.



