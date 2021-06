UEFA wszczęła postępowanie 12 maja. Według wydanego przez nią w środę komunikatu procedura została zawieszona "do odwołania".

Superliga to ogłoszona w kwietniu inicjatywa 12 spośród najbogatszych klubów na Starym Kontynencie. Stworzyły one konkurencyjne dla europejskich pucharów pod egidą UEFA rozgrywki, w których one i trzy inne kluby miałyby niezmiennie prawo występu, a pięć pozostałych miejsc przeznaczono by co roku dla innych drużyn, na zaproszenie.

Krytyka ze strony wielu środowisk piłkarskich, w tym byłych trenerów i zawodników, a także kibiców, skłoniła do rezygnacji z projektu większość jego twórców: Manchester City, Manchester United, Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, Tottenham Hotspur, Liverpool, Atletico Madryt, AC Milan i Inter Mediolan. Juventus, Real i Barcelona jako jedyne oficjalnie się od niego nie odcięły.

Premier League poinformowała w środę, że sześć angielskich klubów zaangażowanych w projekt przyjęło "w geście dobrej woli" wspólną finansową karę wysokości 22 mln funtów, czyli ok. 3,6 mln funtów na klub.