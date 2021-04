Kwestia powstania Superligi i związanych z tym konsekwencji rozgrzewa media na całym świecie. Wciąż nie jest znane pełne zestawienie drużyn, które brać będą udział w rozgrywkach, lecz według medialnych doniesień namawiane do dołączenia jest SSC Napoli - klub Piotra Zielińskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bożydar Iwanow o Superlidze: Szykuje się niezły bałagan (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Póki co w gronie klubów-założycieli Superligi jest dwanaście drużyn, w tym trzy zespoły z Włoch: Juventus, Inter i AC Milan. Jak mówił prezes nowego tworu, Florentino Perez, docelowo takich zespołów ma być 15. Do stołu planowano zaprosić Bayern Monachium, Borussię Dortmund i Paris Saint-Germain. Wymienione kluby póki co unikają jednak otwartych deklaracji, co zmusza władze do poszukiwania alternatyw.

Reklama

Jedną z nich może być SSC Napoli. Według informacji "Corriere dello Sport" władze klubu mają za sobą nocne rozmowy z przedstawicielami rozgrywek, zaś podczas specjalnego zebrania włodarzy klubów Serie A, którzy obradowali nad tym, jak rozwiązać kwestię przystąpienia do Superligi trzech drużyn z Italii nie zabrali oni w sprawie głosu.



Łącznie w Superlidze rywalizować będzie 20 ekip. 15 "założycieli" ze stałym prawem udziału oraz pięć ekip, które będą zapraszane na podstawie wyników, osiągniętych w Lidze Mistrzów. Perez przekonuje, że jeżeli uda się wypracować z władzami światowego futbolu odpowiednie porozumienie, rozgrywki ruszą już w sierpniu.



TC