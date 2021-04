12 klubów ogłosiło powstanie piłkarskiej Superligi. Prezesem projektu został Florentino Perez, szef Realu Madryt.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. FC Liverpool - Real Madryt 0-0. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W tym gronie są: włoskie - AC Milan, Inter Mediolan i Juventus; angielskie - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham; oraz hiszpańskie - Atletico Madryt, FC Barcelona i Real Madryt.

Reklama

"Pomożemy piłce nożnej na każdym poziomie i przeniesiemy ją na należne jej miejsce na świecie. Piłka nożna to jedyny światowy sport na świecie z ponad czterema miliardami fanów, a naszym obowiązkiem, jako dużych klubów, jest spełnianie ich pragnień" - przyznał Perez.

Wiceprezesem nowego projektu został Andrea Agnelii, szef Juventusu.



"12 klubów założycielskich reprezentuje miliardy fanów na całym świecie i 99 europejskich trofeów. Zebraliśmy się w tym krytycznym momencie, umożliwiając zmianę europejskiej rywalizacji, i dając grze, którą kochamy trwałe podstawy na długoterminową przyszłość, znacznie zwiększając solidarność i zapewniając fanom i amatorom piłki regularny przepływ najważniejszych spotkań, które będą karmić ich pasję do gry, zapewniając im jednocześnie wzory do naśladowania" - stwierdził Agnelii, który zrezygnował z funkcji prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA).



"Łącząc najlepsze kluby i zawodników świata, aby grali ze sobą przez cały sezon, Superliga otworzy nowy rozdział w europejskiej piłce nożnej, zapewniając światowej klasy konkurencję i udogodnienia oraz zwiększone wsparcie finansowe dla szerszej piramidy piłkarskiej" - stwierdził Joel Glazer, jeden z szefów Manchesteru United, który także został wiceprezesem Superligi.



Powstanie Superligi potępiła Europejska Unia Piłkarska (UEFA), która zapowiada, że kluby i piłkarze, którzy przystąpią do rywalizacji, będą wykluczeni z innych rozgrywek.

Zdjęcie Florentino Perez / AFP

Pawo