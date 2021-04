Powstanie Superligi odbiło się w świecie piłki nożnej bardzo szerokim echem. Mimo, iż kluby-założyciele, miażdżone krytyką ze strony fanów i straszone przez FIFA oraz UEFA sankcjami wycofują się z projektu, o jego słuszności przekonany jest prezes, Florentino Perez.

Z grona dwunastu klubów-założycieli pozostały już aktualnie tylko... cztery. To Real Madryt, FC Barcelona, AC Milan i Juventus. Nocą z wtorku na środę wycofały się z projektu kluby angielskie (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea i Tottenham), a w środę, tuż przed południem swój exodus ogłosiły Inter oraz Atletico Madryt.

Mimo, iż Superliga sypie się w posadach, jej prezes, Florentino Perez jest przekonany, iż działania jego oraz pozostałych klubów były podyktowane... dobrem futbolu. - Nie sprzeciwiamy się piłce nożnej. Chcemy ją ocalić - mówił w rozmowie z "L'Equipe". Dodał też, że jeżeli w świecie piłki nie nastąpią zmiany, czeka go śmierć.



- Rachunek jest prosty: reforma albo śmierć. Szef UEFA najwidoczniej woli to drugie - wypalił.



Według Pereza próba utworzenia zamkniętego grona drużyn, zamiast osłabić rolę pozostałych jeszcze by ją... wzmocniła. - Generując większe przychody, moglibyśmy być bardziej pomocni - stwierdził dodając, że drużyny Superligi oferowałyby większą pomoc finansową, niż światowe i europejskie władze.



