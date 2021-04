​W dwunastu klubach, którym za stworzenie Superligi grozi wykluczenie z FIFA i UEFA, zatrudniony jest tylko jeden Polak. Wojciech Szczęsny w Juventusie. Czy Polska straci reprezentacyjnego bramkarza?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Wojciech Szczęsny zawiódł w meczu z Węgrami? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Bayern Monachium jest póki co na marginesie. Jego szefowie brali udział w negocjacjach dotyczących powołania Superligi, ale w obliczu groźby dyskwalifikacji FIFA i UEFA, wycofali się z przystąpienia do spółki. Pozostało 12 klubów: Juventus, Milan, Inter z Serie A, Barcelona, Real Madryt i Atletico z La Liga, oraz sześć angielskich Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea i Arsenal.

Reklama

Tylko w jednym z tych 12 klubów zatrudniony jest Polak. Bramkarzowi Juventusu Wojciechowi Szczęsnemu grozi dyskwalifikacja jak wszystkim, którzy zdecydują się grać w Superlidze. Gdyby do niej doszło Szczęsny nie mógłby występować w reprezentacji.

To samo grozi Robertowi Lewandowskiemu, gdyby szefowie Bayernu przystąpili do Superligi. Wciąż jest na to duża szansa, choć póki co przyglądają się tylko rozwojowi sytuacji.

MiWi