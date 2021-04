Superliga w ciągu kilkunastu godzin skurczyła się z 12 drużyn do... trzech. Kolejną z ekip, która wycofała się z projektu jest AC Milan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superliga. Jerzy Dudek: Jeśli Superliga wypali, to powstaną kolejne Superligi. Futbol straci charakter (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Jako pierwsze z udziału zrezygnowały drużyny z Anglii, stanowiące aż połowę stawki: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool i Chelsea. Zrobiły to nocą, z wtorku na środę.

Reklama

W środę, tuż po godzinie 12:00 podobną decyzję podjęły dwie kolejne drużyny: hiszpańskie Altetico oraz włoski Inter. Niedługo później do grona tego dołączył AC Milan, o czym poinformował w specjalnym komunikacie.



- Przyjęliśmy zaproszenie do Superligi z zamiarem dostarczenia kibicom najlepszych możliwych emocji oraz w najlepszym interesie klubu i fanów. Zmiany nie są proste, ale ewolucja to naturalny warunek postępu - czytamy.



- AC Milan musi być jednak wrażliwy na głosy tych, którzy kochają sport - uzasadniono.



Tym samym w Superlidze (a raczej tym, co z niej zostało) mamy już tylko trzy ekipy: Juventus, FC Barcelonę i Real Madryt.



TC