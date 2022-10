Piłkarze Barcelony wymierzyli swoim kibicom podwójny cios. Nie dość, że szybko oraz w kiepskim stylu odpadli z Ligi Mistrzów, to jeszcze zanotowali wstydliwą porażkę z Bayernem, i to przed własną publicznością. Podczas meczu z "Bawarczykami" prezentowali się tak słabo, że część zirytowanych kibiców miała dość i wyszła ze stadionu już po pierwszej połowie gry .

Hiszpańskie media również nie mają litości dla podopiecznych Xaviego. W brutalnych słowach podsumowują ich dyspozycję i wynik spotkania. Dużo piszą też o Robercie Lewandowskim. Są rozczarowani jego brakiem skuteczności w kluczowych pojedynkach.



Robert Lewandowski wpisał się w historyczną klęskę Barcelony

Hiszpanie zażenowani wynikiem meczu FC Barcelona - Bayern Monachium w LM. Piszą o drużynie i Lewandowskim

"Bayern lata świetlne przed Barceloną" - pointują ostatni wieczór w "Mundo Deportivo". I mają przykrą konstatację dotyczącą Lewandowskiego: "Opuścił Allianz Arenę, aby zdobywać tytuły. A teraz przyszło wielkie rozczarowanie".

"Barca to zabawka Bayernu" - dodają w "AS". "Drugi raz z rzędu pogrzeb Barcy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tym razem w przedostatniej kolejce, co nie zdarzyło się od 24 lat. Dlatego to jeszcze bardziej upokarzające niż rok temu. Barca nie posunęła się o metr do przodu i pokazała się jako słaba drużyna, bez liderów i ducha walki, obłapiana przez Bayern, który używał jej jako zabawki" - czytamy.

"Marca" ocenia sprawę w równie mocnym stylu.

Tragedia zrealizowała się. Cudu brak, choć niektórzy, bardziej w sferze życzeń, myśleli, że może się wydarzyć. Barcelona znów zagra w Lidze Europy, a w tym sezonie nikt takiego scenariusza nie zakładał. Sprowadzili m.in. Lewandowskiego, wydali ponad 150 milionów euro i mieli złożyć zespół do walki na wielu frontach. Czemu nie wyszło? Jednej odpowiedzi nie ma - podsumowują.

"Europa traci szacunek do Barcy. Lewandowski znów został dobrze zneutralizowany przez byłych kolegów" - opisują w katalońskim "Sporcie" i precyzują, że Polak był "niezauważany przez resztę graczy Barcelony". "To nie był jego mecz. Nie potrafił złapać rytmu, czuł się bezsilny. Tak naprawdę nie miał ani jednej klarownej sytuacji w meczu" - podsumowują.

Bezwzględne tytuły na okładkach w Hiszpanii. A na nich Lewandowski

Zdjęcie Fatalna ocena postawy Barcelony / AFP