Stworzyli listę wstydu Lionela Messiego. Mocno zaboli

Powrót do futbolu klubowego okazał się dla 35-latka niezbyt przyjemny. W Paris Saint-Germain gra właśnie swój drugi sezon i znowu odpadł z nim w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rok temu lepsi okazali się zawodnicy Realu Madryt, a w tym - gracze Bayernu Monachium. Paryżanie nie byli w stanie odebrać kontroli nad boiskowymi wydarzeniami mistrzom Niemiec i polegli w dwumeczu 0:3. Skrót z tego spotkania dostępny jest poniżej.

Statystyka wstydu Lionela Messiego. Te liczby mówią same za siebie

Messi wygrywał Champions League w 2006, 2009, 2011 i 2015 roku. Po raz ostatni zrobił to, gdy miał rocznikowo 28 lat. To wręcz nieprawdopodobne, że od tamtej pory nie zagrał chociażby w finale tych rozgrywek. Od sezonu 2015/16 odpadał trzy razy w 1/8 finału, cztery razy w ćwierćfinale i raz w półfinale (przeciwko Liverpoolowi w 2019 r.). Jego wpływ na zespół, gdy ten go potrzebuje, jest coraz mocniej kwestionowany przez statystyki.