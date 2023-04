Starcie przed meczem Ligi Mistrzów. Zawodników trzeba było rozdzielać

Chociaż Inter Mediolan ma tak dużą przewagę po pierwszym mecz z Benfica Lizbona, to jednak przygotowania do rewanżowego starcia nie przebiegały spokojnie. Trenujący na swoich obiektach piłkarze Interu musieli rozdzielać bramkarza Andre Onanę i pomocnika Marcela Brozovicia. Podczas jednego z ćwiczeń Chorwat musiał coś powiedzieć Kameruńczykowi, który go zahaczył, gdyż ten od razu na niego ruszył i reszta zespołu musiała interweniować, by przerwać szamotaninę.