Starcie kibiców przed hitem Ligi Mistrzów. Policja musiała wkroczyć do akcji

Oprac.: Tomasz Brożek Liga Mistrzów

Hiszpańskie media informują o przepychankach angielskich kibiców Chelsea oraz Manchesteru City w centrum Madrytu. Fani obu ekip przylecieli na Półwysep Iberyjski, by wspierać swoje ekipy podczas meczów Ligi Mistrzów. By nie doprowadzić do zamieszek, interweniować musiała policja.

Zdjęcie Przed meczem Real Madryt - Chelsea w Lidze Mistrzów doszło do starć między angielskimi kibicami / GERARD JULIEN / AFP