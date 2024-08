Stało się, koniec fantastycznej serii. Mistrzowie Polski znaleźli pogromcę

Jagiellonia z pierwszą porażką w sezonie. Liga Mistrzów... o krok dalej

Losy spotkania rozstrzygnęły się po zmianie stron . Znów inicjatywa należała do piłkarzy FK Bodo Glimt , tyle że tym razem dosyć szybko potrafili ją udokumentować. Potrzebowali na to niespełna kwadransa.

Jagiellonia straciła bramkę w niefortunnych okolicznościach. Do piłki zagranej wzdłuż bramki wystartował Adrian Dieguez i po chwili wślizgiem skierował ją do siatki . Abramowicz tym razem nie miał szans na reakcję.

Ta sytuacja w żaden sposób nie zdeprymowała przybyszów ze Skandynawii. Nadal z determinacją szukali okazji do podwyższenia prowadzenia. Ekipa Adriana Siemieńca ograniczała się głównie do destrukcji, co nie mogło przynieść niczego dobrego.