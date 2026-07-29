Stadion w Poznaniu uciszony. Takiego początku nikt się nie spodziewał [WIDEO]

Lech Poznań przed tygodniem pokonał AGH Aarhus 4:1 w ramach pierwszego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed środowym rewanżem przy ulicy Bułgarskiej kibice mogli więc mieć nadzieję na spokojny przebieg spotkania i bezbolesny awans do trzeciej rundy.

Lech Poznań - AGH Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów. Oto gol na 0:1

Początkowy spokój zmącił w 32. minucie Tobias Bech. Zaczęło się od szybkiej wymiany piłki w wykonaniu gości na lewym skrzydle, Kristian Arnstad wbiegł w pole karne przed Radosława Murawskiego, jego podanie minęło Wiktora Mońkę i dotarło do strzelca gola. Bech był niepilnowany na 7. metrze, trochę wyrzucił się na zewnątrz, ale strzał miał już lepszy. Nabił lekko nogę Terry'ego Yegbe i pokonał Mateusza Lisa.

"Wszystko zaczęło się od prostego błędu technicznego w podaniu Roberta Gumnego" - zauważył komentujący Mateusz Borek.

Rozwiń

Terry Yegbe, Wojciech Mońka i Michał Gurgul polecą do Azerbejdżanu. Muszą tylko wyeliminować Aarhus GF Piotr Matusewicz /Nur Photo AFP

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL





Rok Mozić - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport