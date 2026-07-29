Stadion w Poznaniu uciszony. Takiego początku nikt się nie spodziewał [WIDEO]

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Pierwsza połowa na Bułgarskiej przyniosła fanom trochę zmartwienia. Lech Poznań wychodził na rewanż a Aarhus z trzybramkową przewagą z pierwszego meczu, ale w 32. minucie rywale zmniejszyli stratę. Do bramki trafił Tobias Bech.

Tobias Bech w biało-czarnej koszulce biegnie po golu; w ramce fragment akcji bramkowej z meczu Lech – Aarhus.
Tobias BechMikołaj BarbanellNewspix.pl

Lech Poznań przed tygodniem pokonał AGH Aarhus 4:1 w ramach pierwszego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed środowym rewanżem przy ulicy Bułgarskiej kibice mogli więc mieć nadzieję na spokojny przebieg spotkania i bezbolesny awans do trzeciej rundy.

Lech Poznań - AGH Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów. Oto gol na 0:1

Początkowy spokój zmącił w 32. minucie Tobias Bech. Zaczęło się od szybkiej wymiany piłki w wykonaniu gości na lewym skrzydle, Kristian Arnstad wbiegł w pole karne przed Radosława Murawskiego, jego podanie minęło Wiktora Mońkę i dotarło do strzelca gola. Bech był niepilnowany na 7. metrze, trochę wyrzucił się na zewnątrz, ale strzał miał już lepszy. Nabił lekko nogę Terry'ego Yegbe i pokonał Mateusza Lisa.

"Wszystko zaczęło się od prostego błędu technicznego w podaniu Roberta Gumnego" - zauważył komentujący Mateusz Borek.

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