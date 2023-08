Stadion przeszkodzi Rakowowi w kluczowym momencie? "To nie to samo co w domu"

- W Częstochowie jesteśmy bardzo mocną drużyną, co pokazują poprzednie rozgrywki i obecne. Zrobimy wszystko, żeby się zaadaptować do grania w Sosnowcu jak najszybciej. Oczywiście, to nie to samo co u nas w domu, ale dostrzegamy też plusy, choć pojemność stadionu. Liczymy, że ilość kibiców zrekompensuje to, że nie gramy w Częstochowie i nie będziemy odczuwać aż takiej różnicy - powiedział trener Rakowa Dawid Szwarga przed pierwszym meczem ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko FC Kopenhaga. Na konferencji prasowej pojawił się też Fabian Piasecki.