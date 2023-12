Spektakularna wymiana ciosów rywali Barcelony. Gol za golem i upragniony awans

FC Porto to druga ekipa grupy H, która wywalczyła awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna z Estadio do Dragao w ostatniej serii gier grupowych pokonała na swoim terenie Szachtar Donieck 5-3 i pozostała na pozycji wicelidera. Uplasowała się tuż za bezkonkurencyjną tym razem Barceloną. Tymczasem mistrzowie Ukrainy wiosną zaprezentują się w Lidze Europy.