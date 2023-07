Pierwsza połowa nie była najciekawsza. Można śmiało porównać ją do tego, co oglądaliśmy w inauguracji sezonu na polskich boiskach, a więc podczas meczu o Superpuchar Polski . Wówczas oba zespoły zdecydowanie nie dały fanom niezapomnianego show , a naprawdę poważne emocje pojawiły się w ostatnich minutach spotkania i rzutach karnych, które zadecydowały o zwycięstwie.

Raków i Karabach dali mnóstwo emocji

15 minut później Raków prowadził już 2:0. Piłkę do siatki gości wbił wprowadzony kilkadziesiąt sekund wcześniej na boisko Fabian Piasecki. Polak uderzył głową wprost w bramkarza zespołu gości. Ten jednak pokazał, że daleko mu do przypisania mu łatki "klasowego golkipera". Piłka lecąca prosto w niego, jakimś cudem wpadła do siatki i wydawało się, że droga do zwycięstwa jest już bardzo krótka...