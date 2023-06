Słynny piłkarz: Triumf Manchesteru City czyni go nieśmiertelnym. Nareszcie

Rio Ferdinand nigdy nie grał w Manchesterze City, natomiast w latach 2002-2014 był zawodnikiem konkurencyjnego Manchesteru United i zdobył z nim ostatni dla tego klubu Puchar Europy - zespół Manchesteru United wygrał Ligę Mistrzów w 2008 roku. Był to jego trzeci taki triumf. Natomiast Manchester City zwyciężył w rozgrywkach po raz pierwszy.

Dla Rio Ferdinanda to absolutny przełom, który otwiera klubowi z Manchesteru drogę do nieśmiertelnej pozycji w annałach piłki nożnej. City dołączyło do listy zwycięzców Ligi Mistrzów (Pucharu Europy) jako 23. klub w historii, a pierwszy nowy od 1997 roku, gdy stawkę uzupełniła Borussia Dortmund.