Slavia Praga - Barcelona. O której mecz Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Slavia Praga - FC Barcelona w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Slavia Praga - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W miniony weekend zakończyła się znakomita passa 11 zwycięstw z rzędu FC Barcelony. Drużyną, która powstrzymała "Blaugranę" okazał się Real Sociedad. Ekipa z Kraju Basków wygrała 2:1 i na nic się zdało wejście na murawę Roberta Lewandowskiego. Teraz Polaka i jego zespół czeka mecz Ligi Mistrzów.

W ramach 7. kolejki Barcelona zagra na wyjeździe ze Slavią Praga. "Duma Katalonii" na dwie rundy przed końcem fazy ligowej zajmuje 15. miejsce w tabeli i traci dwa punkty do miejsca dającego bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Jeśli nie uda jej się zająć przynajmniej ósmej lokaty, wówczas będzie musiała wystąpić w 1/16 finału LM, czego matematycznie nadal nie jest pewna. Z pewnością w zrealizowanie pomyślnego scenariusza pomogłoby przełamanie Lewandowskiego, który cały czas czeka na pierwszego gola tegorocznej edycji LM.

Potyczka ze Slavią nie powinna jedna sprawić FC Barcelonie większego problemu. Czeski zespół nie odniósł ani jednego zwycięstwa w tegorocznej edycji rozgrywek, a w sześciu meczach zdobył jedynie trzy punkty. To wyraźny kontrast z tym, jak Slavia prezentuje się w lidze czeskiej, gdzie po 19. kolejkach jest zdecydowanym liderem, bez ani jednej porażki na koncie oraz przewagą siedmiu punktów nad drugą Spartą. Znakomita dyspozycja z rodzimej ligi nie wpływa jednak na to, że Barcelona jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji.

Mecz Slavia Praga - FC Barcelona w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po meczu Real Sociedad - FC Barcelona ANDER GILLENEA AFP

Marc Casado (pierwszy z prawej) mógłby zasilić szeregi Atletico Madryt GONGORA AFP