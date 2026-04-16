Skrzywdził Polaków, teraz głośno po meczu Realu. Matty Cash nie wytrzymał. Dosadny wpis

Igor Szarek

Slavko Vincić - to nazwisko ostatnimi czasy dość często pojawia się w mediach z całego świata. Nie tak dawno temu 46-letni arbiter wywołał spore poruszenie, dopuszczając się kilku błędów w arcyważnym meczu Polaków ze Szwedami. Chwilę później był on natomiast rozjemcą w decydującym starciu Realu z Bayernem. Tam również nie obyło się bez kontrowersji. Po tym meczu swoje zdanie na temat słoweńskiego arbitra wyraził między innymi Matty Cash.

Sędzia Slavko Vincić pokazuje gest ręką podczas meczu; Matty Cash z Aston Villi z rękami na głowie
Matty Cash krytykuje Slavko Vincicia

Polscy kibice czekali na ten moment naprawdę długo. 31 marca piłkarze z kraju nad Wisłą rozegrali finał baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Niestety, mimo ogromnych starań, podopieczni selekcjonera Jana Urbana ostatecznie przegrali starcie ze Szwedami, zabijając tym samym marzenia o awansie na amerykańską imprezę.

Jednym z głównych aktorów tego pojedynku był jego arbiter - Slavko Vincić. Słoweniec podjął tego dnia kilka mocno kontrowersyjnych decyzji, a jego praca była szeroko omawiana we wszystkich mediach z kraju nad Wisłą.

Chwilę później Vincić poprowadził kolejny hitowy pojedynek. Został on bowiem oddelegowany do roli rozjemcy w starciu Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Bayernem Monachium. Mecz ten, mimo że niezwykle widowiskowy, również okraszony był kilkoma niezrozumiałymi decyzjami słoweńskiego arbitra. Jedną z nich była czerwona kartka dla Eduardo Camavingi, która w dalszym rozrachunku stała się gwoździem do trumny "Królewskich".

Wymowny komentarz Matty'ego Casha. Tak podsumował kontrowersyjnego arbitra

Tuż po zakończeniu spotkania Realu z Bayernem byliśmy świadkami wymownej sceny. Niemal cały skład hiszpańskiego giganta otoczył Vincicia. Piłkarze Realu Madryt ostentacyjnie dawali do zrozumienia, że nie zgadzają się z decyzjami arbitra.

Nagranie ich protestów zostało opublikowane między innymi przez znanego dziennikarza sportowego Fabrizio Romano. To właśnie pod postem włoskiego żurnalisty pojawił się komentarz, którego autorem jest jeden z reprezentantów Polski, który na własnej skórze odczuł wpływ decyzji Vincicia - Matty Cash. Wahadłowy "Biało-czerwonych" pokusił się o dość wymowny wpis, oddający jego odczucia względem słoweńskiego sędziego.

Jak coś, to ten sam sędzia, który sędziował mecz ze Szwecją
Matty Cash (Instagram)

Slavko Vincić w ostatnim czasie zdecydowanie nie ma najlepszej passy. Już w dwóch ważnych meczach o stawkę jego praca została poddana bardzo ostrej krytyce. Mimo to, FIFA zdecydowała się umieścić go w gronie arbitrów, którzy będą mieli szansę zaprezentowania się na nadchodzącym coraz większymi krokami mundialu.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja