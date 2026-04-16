Skrzywdził Polaków, teraz głośno po meczu Realu. Matty Cash nie wytrzymał. Dosadny wpis

Polscy kibice czekali na ten moment naprawdę długo. 31 marca piłkarze z kraju nad Wisłą rozegrali finał baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Niestety, mimo ogromnych starań, podopieczni selekcjonera Jana Urbana ostatecznie przegrali starcie ze Szwedami, zabijając tym samym marzenia o awansie na amerykańską imprezę.

Jednym z głównych aktorów tego pojedynku był jego arbiter - Slavko Vincić. Słoweniec podjął tego dnia kilka mocno kontrowersyjnych decyzji, a jego praca była szeroko omawiana we wszystkich mediach z kraju nad Wisłą.

Chwilę później Vincić poprowadził kolejny hitowy pojedynek. Został on bowiem oddelegowany do roli rozjemcy w starciu Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Bayernem Monachium. Mecz ten, mimo że niezwykle widowiskowy, również okraszony był kilkoma niezrozumiałymi decyzjami słoweńskiego arbitra. Jedną z nich była czerwona kartka dla Eduardo Camavingi, która w dalszym rozrachunku stała się gwoździem do trumny "Królewskich".

Wymowny komentarz Matty'ego Casha. Tak podsumował kontrowersyjnego arbitra

Tuż po zakończeniu spotkania Realu z Bayernem byliśmy świadkami wymownej sceny. Niemal cały skład hiszpańskiego giganta otoczył Vincicia. Piłkarze Realu Madryt ostentacyjnie dawali do zrozumienia, że nie zgadzają się z decyzjami arbitra.

Nagranie ich protestów zostało opublikowane między innymi przez znanego dziennikarza sportowego Fabrizio Romano. To właśnie pod postem włoskiego żurnalisty pojawił się komentarz, którego autorem jest jeden z reprezentantów Polski, który na własnej skórze odczuł wpływ decyzji Vincicia - Matty Cash. Wahadłowy "Biało-czerwonych" pokusił się o dość wymowny wpis, oddający jego odczucia względem słoweńskiego sędziego.

Jak coś, to ten sam sędzia, który sędziował mecz ze Szwecją

Slavko Vincić w ostatnim czasie zdecydowanie nie ma najlepszej passy. Już w dwóch ważnych meczach o stawkę jego praca została poddana bardzo ostrej krytyce. Mimo to, FIFA zdecydowała się umieścić go w gronie arbitrów, którzy będą mieli szansę zaprezentowania się na nadchodzącym coraz większymi krokami mundialu.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Matty Cash Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Trening piłkarzy Realu Madryt przed meczem Ligi Mistrzów. WIDEO GASPARD FLAMAND / AFPTV / AFP AFP