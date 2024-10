Skóraś rzucony na ratunek, a tu taki cios. Kilkadziesiąt sekund po wejściu Polaka

AC Milan przystępował do wtorkowej rywalizacji z Club Brugge może jeszcze nie z nożem na gardle, ale na pewno daleki od dobrych nastrojów. Włoska ekipa przegrała bowiem dwa pierwsze spotkania - 1:3 z Liverpoolem i 0:1 Leverkusen . Pilnie potrzebowała więc zwycięstwa.

Belgowie natomiast ponieśli dotkliwą porażkę na inaugurację - 0:3 z Borussią Dortmund . W drugiej kolejce zrehabilitowali się, wygrywając 1:0 ze Sturmem Graz . Do Mediolanu nie jechali w charakterze faworyta czy nawet potencjalnie równorzędnego rywala dla gospodarzy, ale trener i zawodnicy powtarzali w ostatnich dniach, że mają swój plan.

AC Milan - Club Brugge. Michał Skóraś wśród rezerwowych

Z czasem do głosu zaczęli dochodzić też "Rossoneri". Przesunęli się wyżej, przejęli inicjatywę i wydawało się, że są coraz bliżej trafienia. To nadeszło w 34. minucie - w dość niespodziewanej formie. Bramkę zdobył bowiem Christian Pulisic bezpośrednio... z rzutu rożnego.

Liga Mistrzów. AC Milan w końcu wygrał

Wydawało się, że Milan jest już na autostradzie do zwycięstwa. Tymczasem na samym początku drugiej połowy - w 51. minucie - goście doprowadzili do remisu. Do siatki trafił Kyriani Sabbe. Równowaga nie potrwała jednak długo, bo zaledwie 10 minut później Włosi ponownie prowadzili. Tym razem na listę strzelców wpisał się Tijijani Reijnders.