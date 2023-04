Skandaliczne zachowanie na trybunach. Zdrowie dzieci zagrożone

Mecz Interu Mediolan z Benfiką był jednym z najlepszych w całej fazie ćwierćfinałów. Sześć, w tym kilka niebanalnej urody, mnóstwo pięknych akcji, a do tego emocje do samego końca i nieustępliwość zespołu z Lizbony, który nawet mimo beznadziejnej sytuacji walczył do końca.