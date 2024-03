Skandaliczne sceny w Niemczech tuż przed meczem LM. Haniebne zachowanie fanów

We wtorkowy wieczór skompromitowany w ostatnich tygodniach Bayern Monachium zmierzy się u siebie z Lazio w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów . Ekipa ze stolicy Bawarii przegrała pierwsze spotkanie 0:1, ale na swoim boisku ma nadzieję, że mimo fatalnych wyników w ostatnim czasie zdoła odrobić straty i awansować do ćwierćfinału.

Dla Bayernu Liga Mistrzów to ostatnia okazja, by zdobyć w tym sezonie jakiekolwiek trofeum. W Bundeslidze przewaga Bayeru Leverkusen wydaje się zbyt duża, by udało się ją odrobić, natomiast w europejskich pucharach podopieczni Thomasa Tuchela wciąż mają szansę na końcowy triumf. Muszą tylko poradzić sobie z Lazio.