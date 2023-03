Skandaliczne sceny przed meczem LM. Jeden z fanów w szpitalu!

Przed rewanżowym spotkanie w Lizbonie, w którym miejscowa Benfica powalczy z Clubem Brugge o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, doszło do starć kibiców obu drużyn. Kilka osób zostało rannych, jeden z belgijskich fanów trafił do szpitala, a burdy uspokoiły się dopiero po interwencji policji.