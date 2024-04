Skandaliczne sceny przed meczem LM. Brudne sztuczki przeciwko FC Barcelona

Dziś wieczorem na Parc des Princes w Paryżu będziemy świadkami pojedynku znakomitych goleadorów, w zespole gospodarzy wystąpi Kylian Mbappe , a na szpicy w zespole z Barcelony Robert Lewandowski . To gwarancja wielkich emocji pod obiema bramkami, a niewykluczone, że w "Parku Książąt" będziemy świadkami wielu bramek , które są solą futbolu.

Trudno doszukiwać się zdecydowanego faworyta, chociaż przewaga własnego boiska wskazywałaby raczej na graczy PSG. Można do tego dodać również atut w postaci własnych kibiców, którzy jednak zaczęli już przed meczem stosować przeciwko graczom "Dumy Katalonii" brudne sztuczki.

Skandal przed meczem LM. Co za sceny pod hotelem Barcy

To nie pierwszy taki przypadek, bo w przeszłości kibicom zdarzały się nawet gorsze zachowania, co nie zmienia faktu, że każdy taki przypadek trzeba piętnować, bo nie ma to nic wspólnego ze sportową rywalizacją.