Skandal z udziałem Lewandowskiego. Hiszpanie grzmią po meczu z PSG

To było pasjonujące widowisko na Parc des Princes. FC Barcelona objęła prowadzenie przed końcem pierwszej połowy, by już w 51. minucie przegrywać 1:2. Wynik meczu udało jej się jednak odwrócić i ostatecznie zwyciężyć 3:2 . Losy spotkania mogły się jednak potoczyć inaczej, co sugerują katalońskie media. Ich zdaniem sędzia Antony Taylor zbyt późno zaczął reagować na ostrą grę gospodarzy , którzy według dziennika "Sport" powinni kończyć spotkanie przynajmniej w "10".

Dwie kontrowersyjne decyzje sędziego. Katalońskie media grzmią po meczu Barcelony z PSG

Dziennikarze "Sportu" wskazują na dwie sytuacje, w których Anthony Taylor miał podjąć niewłaściwe decyzja. Pierwsza miała miejsce już w 15. minucie spotkania, kiedy to Lucas Beraldo faulował Raphinhę . Zawodnik PSG po tej interwencji przez dłuższą chwilę zwijał się z bólu. Katalończycy piszą, że "wślizg gracza PSG był kryminalny" , a mimo to zawodnik gospodarze nie obejrzał nawet żółtej kartki .

Druga akcja miała miejsce w 68. minucie. Wówczas z kontratakiem "Blaugrany" ruszał Robert Lewandowski . Polak został zatrzymany w brutalny sposób przez Vitinhę, który faulował go od tyłu. Tymczasem angielski sędzia nie pokazał piłkarzowi PSG drugiej żółtej kartki. Pierwszą został ukarany ledwie cztery minuty wcześniej i zdaniem "Sportu" w tej sytuacji "zabrakło mu odwagi", by sięgnąć po drugi żółty kartonik , a w konsekwencji czerwony.

Tym sposobem PSG kończyłoby starcie przynajmniej w "10" . Przynajmniej, bo jeśliby przyznać rację katalońskim dziennikarzom i Beraldo obejrzałby żółtą kartkę w 15. minucie, to mogłby się skończyć nawet na grze w "dziewiątkę", ponieważ Brazylijczyk został takową ukarany przez arbitra w 89. minucie, a wówczas byłoby to już jego drugie upomnienie.

Dobra sytuacja FC Barcelony przed rewanżem. Hiszpańskie kluby na dobrej drodze do półfinału

W niezłym położeniu znajdują się także dwa madryckie kluby. Atletico pokonało w środę Borussię Dortmund u siebie 2:1, tyle że w przeciwieństwie do Barcy rewanż rozegra na wyjeździe. Najmniej korzystny wynik wypracował sobie Real, który zremisował przed własną publicznością z Manchesterem City 3:3, a więc musi wygrać na stadionie "Obywateli", by awansować, a to bardzo trudny teren do zdobycia.