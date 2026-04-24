Skandal w meczu Realu, są już konsekwencje. UEFA informuje o karze

W drugim miesiącu tego roku w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów kibice przeżywali dwumecz Benfica - Real Madryt. W pierwszym starciu 17 lutego na murawie Estadio da Luz się zagotowało, Vinicius Junior oskarżył Gianlucę Prestianniego o atak werbalny na tle rasistowskim. UEFA wszczęła postępowanie i prewencyjnie wykluczyła Argentyńczyka z rewanżu (25 lutego na Estadio Santiago Bernabeu).

Po ponad dwóch miesiącach od kontrowersyjnych wydarzeń w Lizbonie znamy finał sprawy. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) ogłosiła w piątek 6-meczowe zawieszenie piłkarza portugalskiego zespołu. Dochodzenie nie było w stanie potwierdzić,, że jego zachowanie miało charakter rasistowski, ale udowodniono wypowiedzenie obelg homofobicznych pod adresem brazylijskiego skrzydłowego.

Trzy z sześciu spotkań kary są w zawieszeniu na okres dwóch lat. Realnie więc wynosi ono trzy mecze, w tym liczy się już tamto sprzed ośmiu tygodni w stolicy Hiszpanii. Prestianni ma więc przed sobą dwie konfrontacje pauzy. UEFA poinformowała też, że zwróciła się do FIFA z prośbą o rozszerzenie zakazu na zawody rozgrywane pod jej egidą.

Gianluca Prestianni zawieszony. Co na to FIFA? Dostała wniosek od UEFA

Jeśli światowa centrala przychyliłaby się do tej prośby, to 20-latek nie mógłby zagrać w dwóch pierwszych bojach Argentyny na mundialu, a to akurat te najtrudniejsze: z Algierią i Austrią. Pytanie, czy selekcjoner Scaloni w ogóle powołałby go na turniej, mając świadomość takiego osłabienia.

Jak podawał m.in EPSN w lutym Prestianni miał złożyć raport do UEFA, w którym przekonywał, że nie obraził "Viniego" na tle rasowym. Miał się jednak rzekomo przyznać do obelgi o charakterze homofobicznym.

Doniesienia o obrazie rasistowskiej nigdy nie zostały więc potwierdzone. Trzeba podkreślić, że zawodnik Benfiki w pewnym momencie mówił coś do rywala, zakrywając usta koszulką. Gianni Infantino chciałby jak najmocniej wyplewić takie zasłanianie, karać je czerwoną kartką. - Jeśli gracz tak robi, to oczywiste, że powinien zostać wyrzucony z boiska. Musimy domniemywać, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, w przeciwnym razie nie musiałby zakrywać ust - mówił szef FIFA.

Roman Kosecki ostrzega! "Tak nie może być" Polsat Sport