Skandal w Lidze Mistrzów. Kibole wdarli się do loży VIP. Rozpętało się piekło, ranne dziecko

Do niebywałego skandalu doszło w trakcie meczu Atletico Madryt - Feyenoord Rotterdam w Lidze Mistrzów. Jak relacjonują hiszpańskie media, do loży VIP-owskich wdarli się chuligani z Holandii i zaczęli bić przebywających tam gości. Do ataku wykorzystali krzesła i stoły. Wśród rannych jest dziecko. Policja zatrzymała sześciu najbardziej agresywnych napastników, w tym jednego nieletniego.