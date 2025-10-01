Skandal w hicie LM, kibice zaatakowali byłego gwiazdora. Do akcji wkroczył Mourinho

Liga Mistrzów - dla niektórych kibiców to coś znacznie więcej, niż tylko starcia europejskich elit piłkarskich. W wielu mecze potrafią wywoływać ogromne emocje, nieporównywalne z żadnym innym przeżyciem. Fani europejskiego trofeum doskonale obyci są ze słodkim smakiem sukcesów, ale też gorzką nutą porażek, czy dreszczykiem niepewności w wyrównanych spotkaniach.

Niestety czasami zdarza się, że emocje wezmą górę nad zdrowym rozsądkiem, co powoduje przykre, a niekiedy wręcz skandaliczne sytuacje. Takie obrazki mogliśmy obserwować w niedawnym meczu LM, w którym to Chelsea podejmowała Benficę. Co łączy ze sobą te drużyny? Dwa bardzo konkretne i charakterystyczne nazwiska: Enzo Fernandez oraz Jose Mourinho. To właśnie ci panowie byli głównymi bohaterami zajścia, które miało miejsce podczas wtorkowego hitu najważniejszego europejskiego pucharu.

Skandaliczne zachowanie portugalskich kibiców. Mourinho nie pozostał bierny

Angielsko-portugalskie starcie obfitowało w ogrom przeróżnych zdarzeń. Już w 18. minucie gola samobójczego zdobył Richard Rios. Zapewne to zdarzenie rozjuszyło kibiców Benfiki, który postanowili dać upust swoim emocjom w bardzo nieelegancki sposób.

Całość miała miejsce podczas jednego ze stałych fragmentów gry dla londyńczyków. Naturalnie do piłki podszedł Enzo Fernandez, który w 2022 roku był gwiazdorem ekipy ze stolicy Portugalii. Wraz z nadejściem 2023 roku Chelsea jednak wykupiła go za bagatela 121 mln euro. Na pierwszy rzut oka, to dość uczciwa transakcja, jednak fani Benfiki zdają się mieć na temat odejścia Argentyńczyka nieco inne zdanie.

Podczas jednego z rzutów wolnych portugalscy fani postanowili wyrazić swoją frustrację poprzez obrzucanie byłego gwiazdora drużyny różnymi przedmiotami. To wydarzenie wywołało natychmiastową reakcję świeżo upieczonego szkoleniowca Benfiki, Jose Mourinho, który momentalnie podniósł się z miejsca i ruszył w kierunku fanów prowadzonej przez siebie ekipy. Portugalski szkoleniowiec zaczął dość żywiołowo uspokajać kibiców, co zostało uwiecznione na nagraniu wideo.

W przeszłości Jose Mourinho, znany ze swojego wybuchowego temperamentu, niejednokrotnie sam stawał się bohaterem skandalicznych wydarzeń. Tym razem należy jednak pochwalić zachowanie szkoleniowca. Okazał on bowiem szacunek zawodnikowi, który nie tak dawno temu reprezentował barwy prowadzonej przez niego ekipy, a także swojej niegdysiejszej drużynie, w historii której zapisał się złotymi literami.

Jose Mourinho AFP

Enzo Fernandez (przy piłce) AFP

Jose Mourinho AFP

