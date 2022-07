Skandal w el. Ligi Mistrzów. Ambasador Ukrainy w Turcji "zamknął" temat Putina

W II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów doszło do konfrontacji Dynama Kijów i Fenerbahce Stambuł. W dwumeczu lepsi okazali się wicemistrzowie Ukrainy (0-0 i 2-1). Rewanż na tureckiej ziemi nie obył się jednak bez incydentu, który odbił się bardzo szerokim echem.

Kiedy kijowianie objęli prowadzenie, trybuny zaczęły skandować "Putin! Putin!". Władze Fenerbahce tłumaczyły potem, że widownia została sprowokowana przez wyzywające zachowanie rezerwowego bramkarza Dynama, Denisa Bojko.

UEFA natychmiast wszczęła postepowanie wyjaśniające. Klub ze Stambułu powinien się spodziewać bardzo surowych kar. Niewykluczone, że konsekwencją zdarzenia będzie czasowe wykluczenie Fenerbahce z europejskich rozgrywek.

Tymczasem do incydentu odniósł się Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Turcji. Jego post zamieszczony na Twitterze ma zakończyć dyskusję między obiema stronami. Dalsze kontynuowanie napiętego dialogu mogłoby zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę.

Dyplomata całe zajście podsumował w czterech punktach:

1. Na Ukrainie trwa straszna wojna. Rosja to wróg, Putin to zabójca.

2. Turcja jest nam przyjazna, piłka nożna to pasja, Fenerbahce to silna drużyna.

3. Naprawiamy nieporozumienia poprzez dialog. Dziękuję Fenerbahce za złożone oświadczenie

4. Na tym kończymy dyskusję i nie pozwalamy, by sytuację wykorzystała rosyjska propaganda

