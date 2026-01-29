Skandal tuż nad głową Lewandowskiego. To mogło zakończyć się tragedią
Mimo początkowych problemów FC Barcelona ostatecznie zwyciężyła swoje finalne starcie tegorocznej fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Jednym z kreatorów tego sukcesy był nie kto inny jak Robert Lewandowski. Podczas gdy Polak i spółka cieszyli się z kolejnych goli, nad ich głowami doszło do skandalicznych scen. Kibice drużyny przeciwnej bardzo źle znieśli odwrócenie losów pojedynku. Ich bezmyślne zachowanie omal nie doprowadziło do tragedii.
28 stycznia był niezwykle emocjonującym dniem dla fanów piłki nożnej. To właśnie w środę miała miejsce ostatnia kolejka fazy zasadniczej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W jednym czasie mogliśmy podziwiać aż 18 pojedynków między gigantami europejskiego futbolu.
Swój mecz rozgrywała w tym czasie również FC Barcelona. Dla "Dumy Katalonii" było to bardzo ważne starcie, bowiem walczyli oni o możliwość ominięcia fazy play-off europejskiego turnieju. Naprzeciw wyszli im natomiast zawodnicy FC Kopenhagi, dla których było to spotkanie "ostatniej szansy".
Kibice, zgromadzeni tego dnia na Spotify Camp Nou byli świadkami niezapomnianego widowiska. Już w 4. minucie spotkania Viktor Dadason zapewnił drużynie gości jednobramkowe prowadzenie. To utrzymało się aż do końca pierwszej połowy. W drugiej odsłonie swoją kanonadę rozpoczęli natomiast podopieczni Hansiego Flicka. Jako pierwszy do bramki rywali trafił Robert Lewandowski. Kilkanaście minut później z gola przepięknej urody cieszył się natomiast Lamine Yamal. Trafienie z rzutu karnego Raphinhii oraz gol z rzutu wolnego autorstwa Marcusa Rashforda ostatecznie pogrzebały nadzieje duńskich piłkarzy.
Skandaliczne zachowanie kibiców Kopenhagi. Tego nie uchwyciły kamery
Podczas gdy Lewandowski i spółka świętowali trzeciego gola "Dumy Katalonii", na trybunach doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibice gości, którzy jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej cieszyli się z prowadzenia swojej ekipy, zaczęli odczuwać narastającą frustrację niekorzystnym rezultatem. W przypływie negatywnych emocji dopuścili się oni zachowania, które mogło zakończyć się w tragiczny sposób.
Po ostatnim gwizdku arbitra, w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się materiały z trybun Spotify Camp Nou. Możemy na nich zaobserwować grupę kibiców gospodarzy, którzy zerkają w stronę odgrodzonego sektora gości. W pewnym momencie w stronę sympatyków Barcelony zaczęły lecieć butelki z napojami. Na nagraniu wyraźnie widać, jak jedna z nich z ogromnym impetem uderza w osobę stojącą blisko nagrywającego.
Póki co na szczęście brak informacji o osobach poszkodowanych. Niemniej, to bezrefleksyjne zachowanie fanów ekipy przyjezdnej mogło wyrządzić bardzo poważną krzywdę kibicom Barcelony. Niewykluczone, że w przypadku niefortunnego zbiegu okoliczności, nad głowami Roberta Lewandowskiego i spółki mogło dojść do prawdziwego ludzkiego dramatu.