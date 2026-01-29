Skandal tuż nad głową Lewandowskiego. To mogło zakończyć się tragedią

28 stycznia był niezwykle emocjonującym dniem dla fanów piłki nożnej. To właśnie w środę miała miejsce ostatnia kolejka fazy zasadniczej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W jednym czasie mogliśmy podziwiać aż 18 pojedynków między gigantami europejskiego futbolu.

Swój mecz rozgrywała w tym czasie również FC Barcelona. Dla "Dumy Katalonii" było to bardzo ważne starcie, bowiem walczyli oni o możliwość ominięcia fazy play-off europejskiego turnieju. Naprzeciw wyszli im natomiast zawodnicy FC Kopenhagi, dla których było to spotkanie "ostatniej szansy".

Kibice, zgromadzeni tego dnia na Spotify Camp Nou byli świadkami niezapomnianego widowiska. Już w 4. minucie spotkania Viktor Dadason zapewnił drużynie gości jednobramkowe prowadzenie. To utrzymało się aż do końca pierwszej połowy. W drugiej odsłonie swoją kanonadę rozpoczęli natomiast podopieczni Hansiego Flicka. Jako pierwszy do bramki rywali trafił Robert Lewandowski. Kilkanaście minut później z gola przepięknej urody cieszył się natomiast Lamine Yamal. Trafienie z rzutu karnego Raphinhii oraz gol z rzutu wolnego autorstwa Marcusa Rashforda ostatecznie pogrzebały nadzieje duńskich piłkarzy.

Skandaliczne zachowanie kibiców Kopenhagi. Tego nie uchwyciły kamery

Podczas gdy Lewandowski i spółka świętowali trzeciego gola "Dumy Katalonii", na trybunach doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibice gości, którzy jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej cieszyli się z prowadzenia swojej ekipy, zaczęli odczuwać narastającą frustrację niekorzystnym rezultatem. W przypływie negatywnych emocji dopuścili się oni zachowania, które mogło zakończyć się w tragiczny sposób.

Rozwiń

Po ostatnim gwizdku arbitra, w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się materiały z trybun Spotify Camp Nou. Możemy na nich zaobserwować grupę kibiców gospodarzy, którzy zerkają w stronę odgrodzonego sektora gości. W pewnym momencie w stronę sympatyków Barcelony zaczęły lecieć butelki z napojami. Na nagraniu wyraźnie widać, jak jedna z nich z ogromnym impetem uderza w osobę stojącą blisko nagrywającego.

Póki co na szczęście brak informacji o osobach poszkodowanych. Niemniej, to bezrefleksyjne zachowanie fanów ekipy przyjezdnej mogło wyrządzić bardzo poważną krzywdę kibicom Barcelony. Niewykluczone, że w przypadku niefortunnego zbiegu okoliczności, nad głowami Roberta Lewandowskiego i spółki mogło dojść do prawdziwego ludzkiego dramatu.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Kibice FC Barcelona BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Raphinha celebrujący bramkę w meczu z Kopenhagą Javier Borrego/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.net Newspix.pl

FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports