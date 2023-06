Skandal nakrył historyczny triumf w Lidze Mistrzów. Mistrzowie brudnej gry

Francuzi wymyślili europejskie puchary w latach 50. XX wieku, ale długo ich konto zdobyczy pozostawało dziewicze. Fatalną passę przełamał dopiero Olympique Marsylia , który jest do dziś jedynym francuskim klubem, który wygrał najcenniejszy europejski puchar. 26 maja 1993 r. drużyna belgijskiego trenera Raymonda Goethalsa pokonała 1-0 w monachijskim finale wielki wtedy AC Milan z Franco Baresim , Paolo Maldinim , Frankiem Rijkaardem i Marco van Bastenem , dla którego to był ostatni mecz w karierze - genialny Holender zakończył karierę w wieku zaledwie 28 lat z powodu permanentnych problemów zdrowotnych.

Przez wiele lat najlepszą drużynę Starego Kontynentu wyłaniano w ramach Pucharu Europy, w którym grali tylko krajowi mistrzowie, systemem klasycznie pucharowym. Liga Mistrzów, która rozpoczęła rozgrywki 1992/93 stanowiła rewolucję w futbolu, ale początkowo nie przypominała gargantuicznego turnieju jakim jest dziś. Zamiast ośmiu czterozespołowych grup były tylko dwie - zgodnie z nazwą Ligi Mistrzów grali w niej tylko mistrzowie. Zwycięzcy tych grup kwalifikowali się do finału.

Pieniądze zakopane w ogrodzie

Wicemistrzowie PSG nie przyjęli darowanego tytułu i miejsca w Lidze Mistrzów zwolnionego przez OM. Wszystko przez naciski ówczesnego właściciela stołecznego klubu - Canal Plus bał się, że wówczas odwrócą się od niego abonenci na południu Francji. Tytułu mistrzowskiego nie przyznano, a w Lidze Mistrzów Francję reprezentowało Monaco .

- Twierdzę, że zostaliśmy podtruci . (...) w drugiej połowie też miałem motyle przed oczami, nie wiem po czym, ale potem się dowiedziałem, że takie praktyki były robione i dlatego wszystkie francuskie zespoły jeździły do Marsylii z własnym prowiantem. Jestem przekonany, że coś było nie tak w tych posiłkach albo w tych sokach - mówił Czesław Jakołcewicz w "Złotej dekadzie" - dokumencie na temat Lecha Poznań autorstwa Piotra Labogi emitowanego na antenie Canal Plus.

Zbrodnia, kara i nagroda

Tapie otrzymał wyrok dwóch lat więzienia, z czego odsiedział osiem miesięcy. Eydelie, który miał 27 lat i zbliżał się do szczytu kariery, dostał wyrok w zawieszeniu i jednocześnie zakaz gry w piłkę przez 18 miesięcy.

- Wciąż dostawaliśmy zastrzyki - powiedział Waddle na łamach "The Sun" w 2003 r. - Doktorzy klubowi mówili, że to przyspieszy regenerację po meczach, ale ja nie czułem żadnej różnicy. Nie wiem co nam podawano, ale w Marsylii nikt nigdy nie miał pozytywnego wyniku testu dopingowego.