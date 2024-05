"Skandal", "Absolutna katastrofa". Niemcy nie zostawili na Marciniaku suchej nitki. Przeprosiny Polaka

Spotkanie Realu Madryt z Bayernem Monachium mogło zadowolić nawet największych koneserów futbolu, a już jego końcówka to prawdziwy thriller. Jednak po spotkaniu piłkarze ze stolicy Bawarii są wściekli na Szymona Marciniaka i czują się skrzywdzeni decyzjami Polaka .

To była katastrofalna decyzja sędziego liniowego i głównego. Po meczu liniowy przyszedł nas przeprosić, ale na tym poziomie to niewystarczające

Przeprosiny Marciniaka nie wystarczyły. Niemieckie media nie mają litości

W rozmowie ze Sky Sports dyrektor Bayernu Max Eberl przyznał, że po meczu rozmawiał z Szymonem Marciniakiem i Polak rzekomo miał go przeprosić za to, że zbyt szybko zareagował i odgwizdał spalonego. Mimo to w niemieckich mediach trwa "jazda" z polskimi sędziami.