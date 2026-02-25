Show na Bernabeu, kłopoty Realu już po kwadransie hitu Ligi Mistrzów. Potem nie było złudzeń, pewny awans

Los sprawił, że w obecnej edycji Ligi Mistrzów Real Madryt oraz Benfica zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. Za pierwszym razem "Orły" zatriumfowały 4:2 nad "Królewskimi", którzy skończyli mecz w dziewiątkę i... bez bezpośredniego awansu do 1/8 finału Champions League.

Za drugim razem, już w fazie play-off, to "Los Blancos" okazali się lepsi i wygrali 1:0, natomiast cieniem na tym starciu położył się rasistowski skandal. 25 lutego nadszedł czas na ostatnią odsłonę tego swoistego tryptyku.

Liga Mistrzów: Real Madryt kontra Benfica. Trzecie starcie gigantów w ciągu miesiąca

Pierwszy gwizdek wybrzmiał o godz. 21.00 i trzeba przyznać, że po początkowym fragmencie wyrównanej walki w środku pola to goście przejęli inicjatywę. W 4. minucie na ten przykład, po akcji napędzonej przez Dedicia, Schjelderup najpierw spróbował dogrywać do któregoś z kolegów, a potem wykonał strzał, który trafił w boczną siatkę.

Niedługo potem Courtois był zmuszony po raz pierwszy na poważnie interweniować i wyłapał futbolówkę po uderzeniu jednego z rywali w "koszyczek". Dopiero po tej sytuacji nadeszło otrzeźwienie ze strony Realu - w 7. minucie dogodną okazję miał Vinicius, natomiast w ostatniej chwili przyblokował go Otamendi. Mimo protestów Brazylijczyka sędzia nie dopatrzył się tu faulu.

Potem obraz gry nieco się uspokoił, a to swoiste "zawieszenie broni" zostało w końcu przerwane w 12. minucie, kiedy to długa piłka powędrowała w "szesnastkę" gospodarzy. Mimo interwencji Rudigera do futbolówki dopadł Pawlidis, ale jego zagranie w stronę jednego z kompanów było mocno niecelne.

Ostatecznie wynik został otworzony w 14. minucie - Benfica przeprowadziła koronkową akcję, w trakcie której Pawlidis zagrał ze skrzydła, a piłka... odbiła się od interweniującego Asencio. O ile po tym zagraniu Courtois zdołał jeszcze wyratować swoją drużynę, to dobitka ze strony Rafy Silvy była nie do zatrzymania. Tym samym Lizbończycy prowadzili 1:0.

Riposta "Los Merenegues" była jednak niemalże błyskawiczna - w 16. minucie Aurelien Tchouameni przejął piłkę, którą wcześniej niedokładnie zagrał Otamendi. Podał do Gulera, a ten przekazał futbolówkę Valverde, który zaś oddał ją ostatecznie Francuzowi. Ten fantastycznym strzałem zza linii pola karnego pokonał Trubina i to znowu Real znalazł się bliżej awansu.

Ta sytuacja napędziła ekipę z Bernabeu - niebawem Valverde znów próbował szukać swym podaniem któregoś z kolegów w "szesnastce", ale na szczęście dla Benfiki tym razem żaden z podopiecznych Alvaro Arbeloi nie był w stanie wykończyć akcji.

W 20. minucie Dedić skutecznie powstrzymał na lewej flance rozpędzającego się Viniciusa, natomiast wciąż było widać, że Realowi zależy, by jeszcze mocniej odskoczyć z wynikiem rywalom w kontekście dwumeczu. Dopiero po tej akcji i późniejszej szarży Garcii to "Orły" znów spróbowały zaatakować bramkę oponentów - najpierw jednak Pawlidis nie zdołał sięgnąć podania Schjelderupa, a potem strzał Barreiro zablokował Rudiger.

W 24. minucie Camavinga spróbował strzału zza pola karnego i choć próba ta wyglądała na całkiem niezłą, to Trubin nie miał problemów z jej wyłapaniem. Z podobnego dystansu niebawem uderzał też Vinicius, ale ukraiński golkiper znów zachował pełnię czujności.

Intensywność gry spadła, aż w końcu w 32. minucie Vinicus poczarował nieco w "szesnastce" i zagrał na Valverde, który odbił piłkę głową do Garcii. Ten został zablokowany, ale do toczącej się po boisku futbolówki dopadł Guler, której z bliska pokonał Trubina. Po interwencji VAR sędzia odgwizdał jednak spalonego.

Po czasie, w 38. minucie, to Benfica znów zaczęła się starać o zmianę rezultatu - atak wykonał najpierw Schjelderup, a potem mocne uderzenie Riosa po raz kolejny zostało zatrzymane - Courtois pokazywał, że wcale nie przysnął między słupkami.

W 41. minucie Valverde po raz kolejny w tym starciu popisał się odegraniem do jednego z kolegów wewnątrz pola karnego - i ostatecznie do próby strzału podszedł Guler, który jednak został zatrzymany. Piłka po rykoszecie wyleciała za linię końcową, a późniejszy korner nie przyniósł korzyści gospodarzom.

Tuż przed przerwą zagrozić oponentom próbował jeszcze m.in. Gonzalo Garcia, ale znów został złapany na ofsajdzie. W pierwszej połowie rezultat już się więc nie zmienił - było 1:1.

Po trwającej 15 minut pauzie pierwsi do ataku znów ruszyli gracze Realu. W 47. minucie Guler doskonale dostrzegł wbiegającego z prawej flanki Alexandra-Arnolda i odegrał mu piłkę, a ten posłał płaskie podanie, z którym - o włos - minął się Valverde.

Urugwajczyk niebawem też sam próbował zagrywać ze skrzydła - ostatecznie piłka wpadła za poprzeczkę bramki Trubina. Dopiero po tej akcji "Orły" się przebudziły - Pawlidis ruszył z rajdem, ale na koniec się nieco pogubił i zamiast do Silvy dograł w gąszcz oponentów.

W 53. minucie Real tymczasem znów zyskał szansę z rzutu rożnego. Dośrodkowanie ze strony Alexandra-Arnolda okazało się naprawdę obiecujące i jako pierwszy dopadł do niego Asencio, który uderzył z główki tuż nad poprzeczką. W szeregi Benfiki znów zakradła się niepewność.

Trent Alexander-Arnold w ogólnym rozrachunku w drugiej połowie okazał się znacznie aktywniejszy z przodu niż w pierwszej części starcia. Anglik poczarował w "szesnastce" przeciwników w 56. minucie i uderzył płasko tuż obok słupka, bez dwóch zdań zasługując na oklaski ze strony kibiców.

Dopiero po tej akcji portugalski klub znów się nieco przebudził - Carreras jednak w fantastycznym stylu zakończył ofensywę w wykonaniu Silvy, nie dając mu nawet ustawić się do strzału.

Gdy jednak mijała godzina gry, Silva doczekał się kolejnej szansy - huknął fałszem z linii pola karnego i trafił w poprzeczkę. Gdyby trajektoria była choć odrobinę niższa, to Madrytczycy by się tu nie wybronili, nawet mimo ofiarnej interwencji Courtoisa.

Dużo gorszy był późniejszy strzał Riosa, zresztą wykonany ze znacznie większej odległości. Futbolówka pofrunęła wysoko w trybuny i tym razem belgijski bramkarz nie musiał nawet odrywać stóp od ziemi.

Następnie przez dłuższy czas spotkanie miało charakter przede wszystkim intensywnej walki w środkowej strefie. Ostatecznie w 69. minucie Pawlidis zdołał uderzyć zza szesnastego metra, ale piłka wpadła w rykoszet po interwencji Carrerasa, który przy okazji wpadł w Rudiger, który także rzucił się do wślizgu.

W ramach riposty niebawem do ataku ruszył Valverde, który został jednak skutecznie powstrzymany przez Dedicia. Dzięki interwencji defensora futbolówka powędrowała obok słupka bramki Trubina.

Po chwili doszło do niebezpiecznej sytuacji - Raul Asencio ucierpiał w trakcie gry podczas przypadkowego zderzenia z Camavingą i musiał zostać zniesiony z murawy na noszach, mają założony do tego wokół szyi usztywniacz (wszystko po tym, jak uderzył twarzą o boisko). Na murawie zastąpił go David Alaba.

W 80. minucie swego gola zaś doczekał się i Vinicius Junior. Brazylijczyk, obsłużony kapitalnym, długim podaniem ze strony Valverde przeprowadził szalony rajd w stronę bramki i strzałem po ziemi pokonał bramkarza rywali - było 2:1.

Niebawem jednak "Orły" miały kapitalną szansę na odpowiedź - po zagraniu Schjelderupa Silva dotknął lekko piłkę piętą, a ta poleciała tuż obok słupka bramki Realu. To był moment strachu dla kibiców "Królewskich", ale ostatecznie ta nadzieja dla Benfiki zgasła.

Później gra przez pewien czas nie obfitowała już w wyraźniejsze ataki, aż w 90. minucie szczęścia w ofensywie próbował szukać Carreras. Wyniku nie zmienił, ale to nie był koniec potyczki - arbiter, przede wszystkim w związku z urazem Asencio, doliczył całe dziewięć minut do podstawowego czasu.

Inicjatywa byłą już praktycznie wyłącznie w rękach "Los Blancos". W 95. minucie Mastantuono zagrał jeszcze do Alexandra-Arnolda a ten po raz kolejny próbował zagrać pod bramkę Trubina. Ostatecznie nie znalazł swym podaniem żadnego z kompanów.

Niebawem długa piłka powędrowała jeszcze w stronę Viniciusa, ale golkiper Benfiki wykazał się czujnością i wybił futbolówkę głową. To była jedna z ostatnich godnych odnotowania sytuacji - niedługo potem arbiter ostatni raz użył gwizdka, a Real cieszył się z wygranej 2:1 w spotkaniu i triumfu 3:1 w dwumeczu.

Liga Mistrzów: Awans rozstrzygnięty. Kolejny mecz ze Sportingiem lub City

Tym samym triumfatorzy zmierzą się w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Sportingiem lub Manchesterem City. Losowanie kolejnej odsłony fazy pucharowej LM odbędzie się w piątek o godz. 12.00.

Statystyki meczu Real Madryt 2 - 1 Benfica Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 14 12 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 83 70

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP

Piłka Ligi Mistrzów FRANCK FIFE AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

