Porażka Barcelony z Bayernem oraz wygrana Benfiki nad Dynamem Kijów oznaczały, że "Duma Katalonii" odpadła z Ligi Mistrzów już w fazie grupowej. To nic dziwnego, skoro w sześciu meczach Barcelona zdobyła łącznie zaledwie dwa gole.

Środowy mecz Barcy przeciwko Bayernowi Monachium obnażył wszystkie słabości klubu z Katalonii. Hiszpanie przegrali 0-3 i nie byli równorzędnym rywalem dla mistrza Niemiec.



Xavi Hernandez już w przerwie dokonał korekty w składzie, zdejmując z boiska Sergino Desta. Holender, nominalny prawy obrońca, zagrał w tym spotkaniu jako skrzydłowy.



Reklama

FC Barcelona. Xavi skreślił Sergino Desta

Nowy szkoleniowiec Barcelony miał do niego pretensje o brak zaangażowania. "Niektórzy nie rozumieją, co znaczy grać dla Barcelony" - miał powiedzieć na pomeczowej odprawie Xavi.



Hiszpańskie media donoszą też, że kataloński szkoleniowiec przekazał Joanowi Laporcie, szefowi klubu, że może sprzedać Desta już zimą. Barcelona oczekuje za swojego zawodnika oferty około 30 mln euro.



To drugi sezon 21-letniego Amerykanina w Barcelonie. Wcześniej grał w Ajaksie Amsterdam, a jego pozyskaniem był zainteresowany także Bayern Monachium.