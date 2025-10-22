Sensacyjny początek ekipy Kochalskiego w Lidze Mistrzów. I zwrot akcji. Trzy celne ciosy

Athletic Club musiał wiedzieć, że spotkanie z Karabachem może być niebezpieczną pułapką. W pierwszych dwóch meczach z Kopenhagą i Benfiką Kochalski i spółka odnieśli zaskakujące zwycięstwa. Nie można było więc podejść do starcia z nimi lekceważąco.

Już w pierwszej minucie tego spotkania obrońcy Athletic Club popełnili fatalny błąd przy wybiciu piłki po wrzucie z autu. Futbolówka minęła dwóch defensorów, którzy całkowicie zawiedli i pozwolili piłce przejść za swoje plecy.

Tam na piłkę czekał Leandro Andrade, który popisał się znakomitym wykończeniem. Unai Simon po jego strzale musiał wyciągać piłkę z siatki.

Po stracie bramki z minuty na minutę gospodarze dochodzili do głosu coraz częściej. W 18. minucie Mateusz Kochalski był zmuszony do interwencji po strzale Gorki Guruzety. Polski bramkarz bardzo dobrze odbił piłkę nogą i uchronił swój zespół przed stratą gola na 1:1.

Karabach bronił się dzielnie, ale na pięć minut przed końcem pierwszej połowy defensywa gości popełniła błąd. Gorka Guruzeta uniknął spalonego i wykorzystał bardzo dobre podanie. Stanął "sam na sam" z Mateuszem Kochalskim i tym razem był górą w tym pojedynku.

W drugiej połowie Athletic był bezlitosny. Mateusz Kochalski nie mógł nic zrobić

Można było spodziewać się tego, że od początku drugiej połowy gospodarze rzucą się do ataku i tak właśnie było.

W 70. minucie Mateusz Kochalski został pokonany po raz drugi. Tym razem Robert Navarro zdobył przepięknego gola z dystansu, a polski bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Po tym idealnym strzale Athletic prowadził już 2:1.

Goście z Azerbejdżanu nie chcieli się jednak poddawać i od razu rozpoczęli starania o to, aby wywalczyć przynajmniej remis na San Mames.

W końcówce meczu goście byli całkiem blisko wyrównania, ale nie wykorzystali swojej najlepszej okazji. W 88. minucie Gorka Guruzeta postawił kropkę nad "i" i znakomitym strzałem zza pola karnego ustanowił wynik na 3:1. Wydaje się, że Mateusz Kochalski mógł interweniować tu lepiej, ponieważ strzał z daleka wpadł przy bliższym słupku.

Statystyki meczu Athletic Bilbao 3 - 1 Karabach Agdam Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 21 9 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 8 1 Strzały zablokowane 8 4 Ataki 104 82

Mateusz Kochalski rozegrał kolejny mecz w Lidze Mistrzów BRUNO DE CARVALHO AFP

Mateusz Kochalski (w centralnej części zdjęcia) w kręgu zainteresowań Borussii Dortmund Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nico Williams GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP