Sensacyjne zwolnienie trenera Chelsea! Jest oficjalny komunikat

Thomas Tuchel nie jest już trenerem Chelsea FC. To - mimo słabszych wyników "The Blues" w ostatnim czasie - sensacyjna wiadomość. Jeszcze rok temu niemiecki szkoleniowiec poprowadził przecież klub do triumfu w Lidze Mistrzów.

Tym razem decydująca okazała się inna porażka w Champions League. We wtorek Chelsea niespodziewanie uległa 0-1 Dinamu Zagrzeb.

Thomas Tuchel zwolniony z Chelsea FC

"The Blues" zaliczyli też dość kiepski start w rozgrywkach Premier League, wygrywając trzy spotkania, remisując jedno i dwa przegrywając - z Leeds i Southampton.

Mimo tego zwolnienie Tuchela jest sporym zaskoczeniem. Nie tylko z uwagi na zasługi dla klubu, ale także na zmiany, jakie zaszły w klubie po tym, jak Roman Abramowicz został zmuszony do jego sprzedaży. Z tego powodu Chelsea miała sporo problemów z finalizacją transferów.

Londyńczycy sezon zaczęli m.in. bez nominalnego napastnika - w tej roli występował skrzydłowy Raheem Sterling. Bolesna była także utrata duetu środkowych obrońców - Antonio Ruediger odszedł przed sezonem do Realu Madryt, a Andreas Christensen do Barcelony.