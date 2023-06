Sensacyjne wyznanie Szymona Marciniaka. Dzień przed finałem Ligi Mistrzów

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Szymon Marciniak przebojem wdarł się do międzynarodowej elity piłkarskich arbitrów. W grudniu ubiegłego roku to on gwizdał w finale katarskiego mundialu. Od tamtej pory poziom jego rozpoznawalności i popularności osiągnął niebotyczne rozmiary.

W sobotnie wieczór polski sędzia poprowadzi kolejne arcyprestiżowe spotkanie. Tym razem wyznaczony został do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów. O Puchar Europy zagrają w Stambule ekipy Manchesteru City i Interu Mediolan.

Co miał na myśli Marciniak? Jego najnowszy post wywołał w sieci prawdziwy ferment

Marciniak jest już w drodze do Turcji. Na Instagramie zamieścił zdjęcie z podróży i... opatrzył go zdumiewającym komentarzem. "Champions League final - our last dance" - czytamy w podpisie pod ilustracją, przedstawiającą autora.

Co arbiter miał na myśli, zapowiadając "ostatni taniec"? Internauci zachodzą w głowę, próbując odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy z nich traktują te słowa jako zapowiedź pożegnania z futbolem, co wydaje się interpretacją najmniej dorzeczną z możliwych.

Marciniak wdrapał się właśnie na szczyt kariery i dopiero rozpoczął dyskontować to, na co pracował przez poprzednie lata.

Jego pozycją tylko przez moment zachwiała afera z pogranicza biznesu i polityki. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ .

Początek finału Manchester City - Inter Mediolan w sobotę o godz. 21.00. Mecz na żywo możesz obejrzeć w Polsat Sport Premium 1, a także w otwartym kanale Polsatu. Transmisja dostępna również na urządzeniach mobilnych i na platformie Polsat Box Go .

