Sensacyjne wieści po finale LM! Dobra wiadomość dla... reprezentacji Polski?

Oprac.: Tomasz Brożek Liga Mistrzów

Hiszpańskie Radio Marca informuje, że Thibaut Courtois - wybrany na MVP finału Ligi Mistrzów - wystąpił w meczu Realu Madryt z Liverpoolem... z kontuzją! To nie powstrzymało go jednak przed wejściem do bramki, w której stał się prawdziwą zmorą podopiecznych Juergena Kloppa. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy przez uraz 30-latek nie przegapi meczów z Polską w Lidze Narodów.

Zdjęcie Thibaut Courtois po wygranej Realu Madryt w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem / JAVIER SORIANO / AFP