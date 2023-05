Szymon Marciniak zewsząd otrzymuje pochwały za to, jak poprowadził półfinałowy mecz Ligi Mistrzów, w którym Manchester City rozbił Real Madryt. Na jaw wyszły jednak zaskakujące kulisy jednej z głośnych sytuacji. Jak się okazuje, na początku pierwszej połowy gwiazdor "The Citizens" miał obrazić polskiego sędziego. Ten momentalnie "postawił do pionu" norweskiego snajpera, kierując pod jego adresem jedno zdanie. Zadział nie tylko szybko, ale i skutecznie.