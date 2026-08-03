W sezonie 2025/2026 znów wygrała drużynowość, a nie indywidualności. W Lidze Mistrzów tytuł obroniło bowiem Paris Saint-Germain, które po rozstaniu z Kylianem Mbappe wygląda jak bardzo sprawnie działająca maszyna. Oczywiście są tam piłkarze wybitni, jak Ousmane Dembele, który wygrał Złotą Piłkę 2025.

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Nie sposób nie zauważyć jednak zespołowości, która dominuje w Paryżu. Podobnych słów można użyć w kontekście Hiszpanii, która wygrała mistrzostwa świata. W drużynie prowadzonej przez Luisa de la Fuente widać to było jeszcze bardziej. Być może, gdyby Lamine Yamal był w lepszej formie, takiego tematu by nie było.

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Mocno przeciętną dyspozycję hiszpańskiego skrzydłowego zamazała jednak wybitna drużyna zbudowana przez selekcjonera. Wobec tego trudno wskazać jedno z Hiszpanów do wygrania Złotej Piłki. Najbliżej pewnie byłby właśnie Yamal, nawet mimo przeciętnego w jego wykonaniu mundialu.

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Francuzi wskazują jednak innego skrzydłowego do wygranej, a ten nawet nie kopnął piłki na mistrzostwach świata. "L'Equipe" na okładce umieściło Chwiczę Kwaracchelię, który zdaniem tego dziennika jest naprawdę mocnym pretendentem do końcowego triumfu w tym prestiżowym plebiscycie.

Warto dodać, że "Kvara" został wybrany najlepszym zawodnikiem rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Jako jeden z niewielu piłkarzy wygrał w karierze tytuł dla najlepszego młodego piłkarza jak i tego bez podziału na wiek. W sezonie 2025/2026 wystąpił łącznie w 46 spotkaniach. Strzelił 18 goli i 10 razy asystował. Gala Złotej Piłki już w październiku w... Londynie.

Chwicza Kwaracchelia Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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