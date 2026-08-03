Sensacyjne nazwisko. Francuzi wskazują kandydata do Złotej Piłki. Nawet nie zagrał na mundialu

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Czysto teoretycznie walka o Złotą Piłkę formalnie powinna być już zakończona. Sezon 2025/2026 dobiegł bowiem końca wraz z finałem mundialu, w którym zatriumfowali Hiszpanie. W USA, Kanadzie i Meksyku nie oglądaliśmy Chwiczy Kwaracchelii, a to właśnie jego wskazują Francuzi z "L'Equipe" do zwycięstwa w plebiscycie.

Ousmane Dembele i Khvicha Kvaratskhelia
Ousmane Dembele i Khvicha KvaratskheliaFRANCOIS LO PRESTIAFP

W sezonie 2025/2026 znów wygrała drużynowość, a nie indywidualności. W Lidze Mistrzów tytuł obroniło bowiem Paris Saint-Germain, które po rozstaniu z Kylianem Mbappe wygląda jak bardzo sprawnie działająca maszyna. Oczywiście są tam piłkarze wybitni, jak Ousmane Dembele, który wygrał Złotą Piłkę 2025.

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Nie sposób nie zauważyć jednak zespołowości, która dominuje w Paryżu. Podobnych słów można użyć w kontekście Hiszpanii, która wygrała mistrzostwa świata. W drużynie prowadzonej przez Luisa de la Fuente widać to było jeszcze bardziej. Być może, gdyby Lamine Yamal był w lepszej formie, takiego tematu by nie było.

Zaskakujący kandydat Francuzów. To on miałby wygrać Złotą Piłkę

Mocno przeciętną dyspozycję hiszpańskiego skrzydłowego zamazała jednak wybitna drużyna zbudowana przez selekcjonera. Wobec tego trudno wskazać jedno z Hiszpanów do wygrania Złotej Piłki. Najbliżej pewnie byłby właśnie Yamal, nawet mimo przeciętnego w jego wykonaniu mundialu. 

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Francuzi wskazują jednak innego skrzydłowego do wygranej, a ten nawet nie kopnął piłki na mistrzostwach świata. "L'Equipe" na okładce umieściło Chwiczę Kwaracchelię, który zdaniem tego dziennika jest naprawdę mocnym pretendentem do końcowego triumfu w tym prestiżowym plebiscycie.

Warto dodać, że "Kvara" został wybrany najlepszym zawodnikiem rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Jako jeden z niewielu piłkarzy wygrał w karierze tytuł dla najlepszego młodego piłkarza jak i tego bez podziału na wiek. W sezonie 2025/2026 wystąpił łącznie w 46 spotkaniach. Strzelił 18 goli i 10 razy asystował. Gala Złotej Piłki już w październiku w... Londynie.

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Chwicza Kwaracchelia
Chwicza KwaraccheliaGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP


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