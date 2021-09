Ronaldo miał już za sobą pierwszy mecz po powrocie do ekipy "Czerwonych Diabłów". Z Old Trafford przywitał się w sposób fenomenalny, strzelając dwa gole w wygranym 4-1 starciu z Newcastle.



To jednak nie CR7, a grając w ekipie gospodarzy Meschack Elia miał pierwszą okazję do zdobycia gola w tym meczu. Kongijski napastnik finalizował szybką kontrę Young Boys, lecz indywidualny rajd zakończył niecelnym, płaskim strzałem. Piłka przeleciała tuż obok słupka.



"Czerwone Diabły" miały za to w pierwszych minutach spore problemy ze sforsowaniem obrony rywala. W grze Anglików brakowało pomysłu i błysku. Sporo było za to niedokładności.



Sytuacja zmieniła się jednak w 13. minucie, gdy Ronaldo zrobił to, co potrafi najlepiej, posyłając piłkę do siatki. Portugalczyk pewnie wykorzystał błyskotliwe dogranie swojego rodaka - Bruno Fernandesa - i uderzył między nogami interweniującego bramkarza.



Tym trafieniem Ronaldo uświetnił wyjątkowy dla siebie mecz. Było to bowiem jego 177. spotkanie w Champions League, co pozwoliło mu zrównać się z byłym kolegą klubowym - Ikerem Casillasem - na czele klasyfikacji zawodników z największą liczbą występów w Lidze Mistrzów.

Reklama

W 24. minucie mogło być 1-1, ale David de Gea poradził sobie z uderzeniem z dystansu rywala. Manchester potrzebował kilku sekund, by w odpowiedzi wtargnąć w pole karne gospodarzy. Mocny strzał z ostrego kąta oddał Ronaldo, ale tym razem David von Ballmoos nie dał się pokonać. Kilka minut później szwajcarski bramkarz ponownie spisał się bez zarzutu, łapiąc piłkę po dośrodkowaniu z prawej flanki. Gdyby nie to, Ronaldo z łatwością zdobyłby drugą bramkę.



Sytuacja Manchesteru zaczęła się komplikować w 35. minucie, gdy Aaron Wan-Bissaka obejrzał czerwoną kartkę za brutalny faul. Ole Gunnar Solskjaer zareagował natychmiastowo - zdjął z boiska skrzydłowego Jadona Sancho, a wprowadził na plac gry obrońcę - Diogo Dalota. Ten manewr pozwolił gościom utrzymać do przerwy jednobramkowe prowadzenie.



Po zmianie stron w drużynie "Czerwonych Diabłów" doszło do kolejnej roszady. Raphael Varane zastąpił Donny'ego van de Beeka. W drużynie Young Boys z boiska zszedł natomiast Vincent Sierro. Jego miejsce zajął Jordan Siebatcheu.



W 54. minucie Ronaldo wpadł w pole karne gospodarzy i upadł w starciu z Mohamedem Camarą. Arbiter nie dopatrzył się przewinienia i od razu zasygnalizował, że nie odgwizda rzutu karnego. Wściekły Portugalczyk machał rękami, krzycząc w stronę sędziego, lecz nie mógł już zmienić jego decyzji.



Podopieczni trenera Solskjaera grali w sposób bardzo wyrachowany, starając się przede wszystkim nie stracić bramki. Próbowali nawet grać na czas, za co de Gea obejrzał żółty kartonik.



Gospodarze natomiast ciągle nękali defensywę Anglików i w 66. minucie dopięli swego. Nicolas Moumi Ngamaleu uprzedził w polu karnym Varane'a i doprowadził do wyrównania.



W 72. minucie plac gry opuścili Ronaldo i Fernandes. Impuls ekipie Manchesteru mieli natomiast dać Jesse Lingard oraz Nemanja Matić.



Kilkanaście minut przed końcem spotkania trybuny się ożywiły, gdy na boisko wbiegł jeden z fanów. Szybko zatrzymali go jednak ochroniarze.



Chwilę później groźne zrobiło się, gdy Lindeloef zderzył się głową z Elią. Znacznie bardziej odczuł to starcie piłkarz Manchesteru, który potrzebował pomocy sztabu medycznego.



Bohaterem Young Boys mógł zostać Sandro Lauper, który popisał się kapitalnym strzałem z dystansu. De Gea zdołał jednak końcówkami palców przenieść piłkę nad poprzeczką.



Wydawało się, że mecz skończy się podziałem punktów. W doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił jednak Lingaard. Po jego zagraniu Siebatcheu stanął oko w oko z bramkarzem Manchesteru United i zapewnił swojej ekipie trzy "oczka".



Young Boys - Manchester United 2-1

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Polsat Box Go - kliknij TUTAJ!

Liga Mistrzów

2021-09-14 18:45 | Stadion: Stadion Wankdorf | Arbiter: François Letexier BSC Young Boys Manchester United 2 1 DO PRZERWY 0-1 M. Ngamaleu 66' J. Siebatcheu 90' Cristiano Ronaldo 13'

2 1 BSC Young Boys Manchester United de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw van de Beek Sancho Pogba Fred Fernandes Ronaldo von Ballmoos Hefti Camara Lauper Garcia Lopes Martins Pereira Fassnacht Ngamaleu Sierro Aebischer Elia SKŁADY BSC Young Boys Manchester United David von Ballmoos David de Gea 83′ 83′ Silvan Hefti 35′ 35′ Aaron Wan-Bissaka Mohamed Ali Camara Victor Lindeloef 90′ 90′ Sandro Mike Lauper Harry Maguire Ulisses Alexandre Garcia Lopes Luke Shaw 50′ 50′ 82′ 82′ Christopher Martins Pereira 46′ 46′ Donny van de Beek 45′ 45′ Christian Fassnacht 37′ 37′ Jadon Sancho 66′ 66′ Nicolas Brice Moumi Ngamaleu Paul Pogba 46′ 46′ Vincent Olivier Sierro 89′ 89′ Fred Michel Aebischer 72′ 72′ Bruno Fernandes 90′ 90′ Meschack Elia Lina 13′ 13′ 72′ 72′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Guillaume Faivre Tom Heaton Leandro José Zbinden Matěj Kovář Nicolas Sandro Bürgy Eric Bertrand Bailly Quentin Maceiras Pralong 37′ 37′ José Diogo Dalot Teixeira 90′ 90′ Cédric Zesiger 46′ 46′ 64′ 64′ Raphael Varane Alexandre Tounde Dimitri Jankewitz 72′ 72′ Jesse Lingard 82′ 82′ Fabian Rieder Juan Mata Marvin Spielmann 72′ 72′ Nemanja Matić 83′ 83′ Miralem Sulejmani Mason Greenwood 90′ 90′ Aka Wilfried Kanga Anthony David Junior Elanga Felix Khonde Mambimbi 89′ 89′ Anthony Martial 46′ 46′ 90′ 90′ Theoson-Jordan Siebatcheu Pefok

TB