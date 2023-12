Real Madryt rozgrywa naprawdę bardzo dobry sezon. Biorąc pod uwagę problemy zdrowotne, które dotykają "Królewskich" Carlo Ancelotti na pewno wyciąga wszystko, co najlepsze z dostępnej kadry. Jeszcze przed drugim meczem ligowym Włoch dostał pierwsze mocne ciosy.

Z gry na ponad pół sezonu wypadli bowiem Eder Militao i Thibaut Courtois . Obaj kluczowi piłkarze drużyny zerwali więzadła krzyżowe w kolanach , a to jedna z najpoważniejszych kontuzji, jakich doznają piłkarze. Później niedostępni do gry stali się także Vinicius Junior , Aurelien Tchouameni oraz Eduardo Camavinga , a więc trzon drużyny w tym sezonie. Mimo tego Włoch ze swoimi piłkarzami był w stanie zagwarantować sobie pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów jeszcze przed ostatnią kolejką.

Sensacja w Berlinie wisiała w powietrzu. Bjelica nie dał rady Realowi Madryt

Wobec tego "Los Blancos" do ostatniego spotkania fazy grupowej mogli podejść z bardzo dużym spokojem, ale nie było tego widać po składzie, który desygnował do gry Carlo Ancelotti, bo zobaczyliśmy mocną jedenastkę. Rywalami w tym pojedynku był niemiecki Union Berlin, który miał szansę w tym spotkaniu zapewnić sobie grę w Lidze Europy, ale musiał patrzeć także na spotkanie SSC Napoli z Bragą, bo to z Portugalczykami berlińczycy biją się o występy w tych rozgrywkach.