Sceny w Zabrzu. Mecz Górnika z Fenerbahce przerwany. Sędzia nie miał wyjścia

W pierwszym starciu drugiej rundy Ligi Mistrzów Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Fenerbahce 0:1. Autorem jedynego gola był Talisca.

W rewanżu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Brazylijczyk znów trafił do siatki. Tym razem z rzutu karnego, już w 12. minucie. Jak na razie przedstawiciel Ekstraklasy przegrywa z tureckim gigantem na własnym stadionie. Relacja na żywo na łamach Interii Sport trwa.

Mecz Górnika z Fenerbahce przerwany

Niedługo po wykorzystanej jedenastce Taliski arbiter przerwał spotkanie. A to dlatego, że nad murawą i całym stadionem w Zabrzu unosił się gęsty dym powstały z odpalonych rac, który uniemożliwiał widoczność.

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Przerwa trwała około 6-7 minut. Potem gra została wznowiona. Drużyna Michala Gasparika musi odrobić dwubramkową stratę w dwumeczu, aby nadal marzyć o awansie do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Lech Poznań - Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News

Piłkarze Fenerbahce podczas przygotowań do sezonu 2026/2027 AGIT ERDI ULUKAYA AFP





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