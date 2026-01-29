Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny w meczu Realu Madryt. Ukraiński kat przemówił. "Szalony moment"

O meczu Benfica Lizbona - Real Madryt mówi cały świat. Szczególnie o scenach, które wydarzyły się w 98. minucie spotkania. Wówczas bramkarz gospodarzy Anatolij Trubin strzelił gola na wagę awansu swojego zespołu do fazy play-off. 24-letni Ukraniec przemówił po spotkaniu.

Młody bramkarz w żółtym stroju z rękawicami piłkarskimi, radosny wyraz twarzy, logo Ligi Mistrzów UEFA na rękawie, rozmyte tło stadionu.
Anatolij Trubin strzelił gola Realowi MadrytPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

Za nami ostatnia seria gier fazy ligowej Ligi Mistrzów. W środowy wieczór odbyło się osiemnaście spotkań, które zdecydowało o ostatecznej kolejności w tabeli. Real Madryt podchodził do meczu z Benficą Lizbona jako trzecia drużyna tabeli, a skończył na dziewiątej pozycji.

Benfica wygrała 4:2 i zapewniła sobie 24. miejsce w tabeli. A wszystko za sprawą tego, co wydarzyło się w 98. minucie. Gola, który ustalił wynik spotkania strzelił bramkarz Anatolij Trubin.

Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, czego potrzebujemy. Wszyscy mi mówili, abym poszedł w pole karne. Nie wiem, co powiedzieć. Widziałem też menedżera, który do mnie machał więc poszedłem i nie wiem, nie wiem, co powiedzieć. Szalony moment
przyznał 24-latek, cytowany przez "A Bola".

    Ukrainiec przypomniał, że podobną sytuację miał w meczu z FC Porto. - Wtedy było blisko gola, a teraz mi się udało. Nie jestem przyzwyczajony do strzelania goli. To mój pierwszy raz. Niewiarygodne - dodał.

    Ukraiński bramkarz był szczęśliwy po środowym spotkaniu i opowiedział, co było kluczem do pokonania "Los Blancos". - Nie baliśmy się rywala. Real ma świetnych piłkarzy i być może najlepszych na świecie. Nie mieliśmy wyboru, musieliśmy wygrać i nam się to udało - przyznał i podkreślił, że teraz jest chwila na świętowanie, a potem czas na kolejne wyzwania.

    Benfika zagra w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Rywalem zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho będzie Inter Mediolan lub... Real Madryt. Losowanie zaplanowano na piątek (30 stycznia), godz. 12:00.

    Anatolij Trubin strzelił gola Realowi Madryt
    Anatolij Trubin strzelił gola Realowi Madryt
    Anatolij Trubin strzelił gola Realowi Madryt
