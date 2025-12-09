Sceny w Lidze Mistrzów. Bojkot i minus 35 stopni. Sensacja wisiała w powietrzu

Już sam awans Kajratu Ałmaty do elitarnych europejskich rozgrywek był wyjątkowym wydarzeniem. Obecność kazachskiej ekipy w Champions League to nie jest częsty widok. Ostatni raz na tym poziomie rywalizował zespół z Astany w kampanii 2015/16. Los tak chciał, że to właśnie w tym mieście odbyła się dzisiejsza potyczka formalnych gospodarzy z Olympiakosem. Powód przeniesienia meczu? Niskie temperatury panujące obecnie w azjatyckim kraju.

Na pierwszy rzut oka decyzja była kuriozalna, bo w momencie rozpoczęcia spotkania, w Ałmatach termometry wskazywały około zero stopni Celsjusza. W stolicy natomiast ponad dwadzieścia mniej. Kartą przetargową okazał się jednak stadion. "Najlepszy obiekt w Kazachstanie, kryty, ze sztuczną trawą i panelami grzewczymi. Temperatura wynosi 0 stopni, ale nie będzie tam wielu ludzi, ponieważ kibice Kajratu zbojkotowali mecz, ponieważ nie odbędzie się on w ich mieście" - donosił na platformie X Rafael Escrig, dziennikarz DAZN, który wybrał się na wtorkową potyczkę.

Wielka ulga Olympiakosu. Potrzebowali ponad 70 minut na pierwszą bramkę

Rzeczywiście na trybunach mogliśmy zauważyć spore pustki. Brak licznej grupy sympatyków dał się we znaki przede wszystkim gospodarzom. Przed przerwą faworyzowani goście wręcz stłamsili podopiecznych Rafaela Urazbakhtina. W bramce błyszczał co prawda Temirlan Anarbekov, ale jego partnerzy z pola mieli problemy ze sprawnym konstruowaniem ataków. Przez całą pierwszą połowę Kajrat nie oddał choćby jednego strzału. Zapewne nie satysfakcjonowało to dzielnych fanów zgromadzonych na trybunach. Goście z kolei liczyli na znacznie więcej niż 0:0.

Potyczka rozkręciła się po zmianie stron. Do głosu doszli Kazachowie, Grecy natomiast dalej bili głową w mur. I coraz bardziej się denerwowali, bo czas mijał nieubłaganie. Zespół z Pireusu wreszcie dopiął swego w 73 minucie. Gelson Martins przymierzył z ostrego kąta, doprowadzając do kapitulacji bramkarza Kajratu. Fani miejscowych jeszcze liczyli na cud, ponieważ interweniował VAR. Arbiter jednak uznał gola, dzięki czemu Olympiakosowi spadł ogromny kamień z serca. Korzystny wynik faworyci utrzymali do samego końca.

Statystyki meczu Kairat Almaty 0 - 1 Olympiacos FC Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 5 20 Strzały celne 1 8 Strzały niecelne 3 8 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 89 134

