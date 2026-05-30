Sceny w Budapeszcie. Tak zachował się kapitan PSG. Trybuny zapłonęły

Było jasne, że PSG jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego finału Ligi Mistrzów. Arsenal nie pozostawał jednak bez szans, a te jeszcze znacząco wzrosły, gdy Kai Havertz trafił do siatki w piątej minucie.

Strzelony gol nie napędził jednak "Kanonierów". Ba, trener Mikel Arteta zaciągnął po nim hamulec ręczny. Wszak do roboty musieli teraz wziąć się piłkarze PSG. Zrobili to, choć trudno mówić, by był to szalony i ekscytujący futbol w ich wykonaniu. Wystarczyło to tylko na rzut karny, który w 65. minucie pewnie wykorzystał Ousmane Dembele.

Ostatecznie triumfatora wyłoniła seria rzutów karnych. A w niej lepsi okazali się piłkarze PSG, wygrywając 4:3. O ich zwycięstwie przesądziła pomyłka Gabrieal Magalhãesa.

Finał Ligi Mistrzów. PSG pokonało Arsenal. Tak wyglądały chwile po triumfie

Załamany swoim pudłem Brazylijczyk natychmiast schował twarz w koszulce, a Paryżanie rozpoczęli fetę. Zawodnicy, którzy stali na murawie, ruszyli w stronę trybuny francuskich kibiców, ulokowanej za bramką, na którą oddawane były strzały z 11 metrów. Natychmiast dołączyli do nich także rezerwowi oraz członkowie sztabu szkoleniowego. I tak cała ekipa PSG oddała się szalonej celebrze. Cała - z jednym tylko wyjątkiem.

Z tłumu wyłamał się bowiem kapitan obrońcy tytułu - Marquinhos. Ten w pięknym - a w tym momencie i zaskakującym - geście fair-play ruszył natychmiast w stronę Gabriela. Nie myślał w tym momencie o świętowaniu, a o tym, by pocieszyć swojego rodaka i reprezentacyjnego kolegę.

W międzyczasie kibice PSG odpalili race. W ten sposób okupowana przez nich część trybun zapłonęła, a nad nią uniósł się gęsty dym. To wszystko w rytm lecącego i doskonale znanego wszystkim fanom futbolu utworu "Freed from Desire".

Z Puskas Areny w Budapeszcie - Tomasz Brożek





Euforia Kibiców. Arsenal otworzył wyniku finału Ligi Mistrzów.