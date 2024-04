Sceny przed meczem w Manchesterze. Kibice Realu nie odpuścili (WIDEO)

Ćwierćfinałowe mecze tegorocznej Ligi Mistrzów budzą wielkie emocje. Poza piłkarzami i gorącą atmosferę dbają również kibice, którzy czasami wychodzą jednak poza ramy dobrego smaku i przyzwoitości. Tak było, chociażby we wtorek na ulicach Barcelony, gdzie fani "Dumy Katalonii" palili koszulki Ousmane'a Dembele i obrażali go także na inne sposoby . Dziś z kolei nie popisali się sympatycy Realu Madryt .

Sceny przed meczem Ligi Mistrzów. Kibice Realu Madryt intonowali obraźliwie przyśpiewki

Kibice Realu Madryt dosyć tłumnie, bo w licznie dwóch tysięcy udała się do Manchesteru, by wspierać swoich piłkarzy w starciu z "Obywatelami". Część z nich zaintonowała przed rozpoczęciem starcia przyśpiewki, które niektórzy mogą uznać za obraźliwe. "To należy do Maurów, miasto należy do Maurów" - śpiewała część fanów przybyłych ze stolicy Hiszpanii.