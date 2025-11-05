Sceny grozy przed meczem Barcelony. Pożar autobusu, kierowca zareagował natychmiast

Jak donoszą media, około godziny 19:30, a więc 90 minut przed starciem meczu Club Brugge - FC Barcelona w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów w Brugii zapalił się jeden z autobusów przewożących po mieście kibiców "Dumy Katalonii". Z Hiszpanii przyjechało około 1300 fanów tego zespołu.

Czytamy, że pożar rzekomo spowodowało nieodpowiedzialne zachowanie fana "Blaugrany", który odpalił race w pojeździe. To właśnie one miały spowodować całe nieszczęście. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, ale reakcja kierowcy o zatrzymaniu autobusu była błyskawiczna, dzięki czemu pasażerowie szybko wydostali się na zewnątrz. Nikomu nic się nie stało.

Rozwiń

Autobus przewoził kibiców w okolice stadionu z placu Vridagmarkt umiejscowionego w centrum. Te punkty na mapie dzieli około pięciu kilometrów.

Pożar autobusu w Brugii przed meczem Barcelony. Niektórzy fani wybrali taksówkę

"Mundo Deportivo" podało, że wcześniej fani mistrzów Hiszpanii przemaszerowali eskortowani przez policjantów z Grote Markt, czyli centralnego placu miasta w kierunku miejsca zbiórki. Tam wszyscy mieli wsiąść w autobusy, ale po pożarze tego jednego niektórzy zdecydowali się na wybór taksówki lub pójścia pieszo. Spieszyć się musieli zwłaszcza ci, którzy w tym momencie korzystali z lokali gastronomicznych. Bali się, że nie zdążą na czas.

Jak jednak pisze Javier Gascon, wysłannik wspomnianej gazety do Brugii, znaczna większość kibiców dotarła na obiekt Jana Breydela punktualnie. Niektórzy pojawili się na trybunach tuż po pierwszym gwizdku sędziego.

Przed 22:00 FC Barcelona poinformowała, że z uwagi na zaistniały incydent Club Brugge wycofał zaplanowaną bezpłatną komunikację autobusową ze stadionu w centrum miasta. Fani będą musieli wrócić na własną rękę.

Rozwiń

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press

Joan Laporta, 14.01.2025 r. AFP7 vía Europa Press East News

Lamine Yamal i Hansi Flick Jose Breton AFP

Ferran Torres MATTHIEU MIRVILLEMatthieu MirvilleDPPI via AFP AFP