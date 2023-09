Saudyjczycy szokują kibiców i chcą swojego klubu w Lidze Mistrzów. Jasne stanowisko UEFA

Saudyjski plan zakładał dołączenie ich drużyny do najważniejszych rozgrywek w Europie od sezonu 2024/2025 . Ligę Mistrzów czeka wówczas gruntowna reforma - nie będzie już tradycyjnego podziału na czterozespołowe grupy, za to drużyny, które będą rozstawione lub przejdą przez eliminacje, zagrają na pierwszym etapie osiem spotkań, każde z innym przeciwnikiem. W zreformowanej Lidze Mistrzów wystąpi już 36 zespołów, nie 32 . W tym właśnie swojej szansy widzieli Saudyjczycy - wychodzili z założenia, że skoro w rozgrywkach i tak zagrają o cztery drużyny więcej, dokooptowanie ich drużyny nie będzie wiązało się z odebraniem komukolwiek jego dotychczasowego miejsca.

Do Arabii Saudyjskiej tylko po pieniądze? "Tak samo było z Chinami"

Odpowiadając na pytanie o szanse na start drużyny z Arabii Saudyjskiej w Lidze Mistrzów Aleksander Ceferin odniósł się szerzej do tematu saudyjskiego futbolu i tegorocznej ofensywy transferowej tamtejszych klubów. Prezydent UEFA uważa, że jedynym argumentem, jaki posiada arabska liga, są pieniądze. - Oni nie są żadnym zagrożeniem dla Europy. Widzieliśmy już to w przypadku Chin, gdzie też kupowano piłkarzy u schyłku karier, a mimo to chińska piłka w ogóle się nie rozwinęła. Do Arabii Saudyjskiej przechodzą piłkarze kończący grę lub ci, którzy nie mają ambicji. Nie słyszałem nic o tym, żeby Mbappe i Haaland marzyli o tamtejszej lidze - powiedział Ceferin.